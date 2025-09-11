Justitie Amănunte picante din ancheta ELCEN. Mașina de lux, vândută fictiv, găsită în parcarea directorului comercial







Apar noi detalii din dosarul de corupție al cărei obiect este ELCEN. Directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial) ar fi primit mită de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN.

La puțin timp după ce a fost semnat un contract în valoare de 500.000 de lei, tatăl directorului general, Claudiu Crețu, a vândut o mașină de lux grupului de companii care a câștigat licitația, conform unor surse judiciare. Tranzacția a avut loc în mod fictiv, doar în acte, pentru că în realitate mașina se afla în parcarea directorului comercial.

Tatăl directorului general al ELCEN, Claudiu Crețu, a vândut în luna aprilie a acestui an un bloid de lux, iar cumpărătorul a fost o companie. Este vorba de un autoturism Audi A8, fabricat în 2015, a cărui valoare pe piața automobilelor la mâna a doua poate ajunge la peste 10.000 de euro.

Conform surselor din anchetă, acea companie ar fi patronată de o doctoriță de la un spital din București. Dar este administrată de soțul medicului, operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI).

Cuplul deține o companie, care începând de anul trecut, a obținut patru contracte cu ELCEN, în valoare totală de 598.485 de lei - echivalentul a 120.000 de euro. Contractele în cauză au fost date pentru expertizarea instalațiilor din mai multe Centrale Termice din Capitală, cum ar fi CTE Sud, CTE Grozăvești, CTE Progresu sau CTE Vest.

Tranzacția cu mașina de lux s-a făcut la scurt timp după semnarea unui contract în valoare de 506.400 de lei. Însă, în realitate, autoturismul, vândut doar în acte, a rămas în posesia directorului comercial.

Procurorii de la DNA acuză că directorul general Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi Cristian Andrei, 40.000 de lei de la Valeriu Slivinschi. Scopul ar fi fost de a accelera câteva plăți către firmele Energofor SRL și Turboenergy Power. Facturile vizate depășeau în total, suma de 7 milioane de lei.