Justitie Mecanismul prin care șefii de la ELCEN încasau mita de milioane de euro







Directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Andrei Zamfiroi, doi dintre cei mai influenți oameni din ELCEN, compania care furnizează apa caldă și căldura pentru sistemul de termoficare din București, sunt acuzați de DNA că ar fi pus la punct o schemă complexă de fraudare a banilor publici.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi primit mita prin intermediul unor afaceriști conectați la contractele pentru centralele electrotermice din Capitală, banii fiind împărțiți „frățește” între directorii ELCEN. În dosar apar stenograme explozive care arată modul de operare, limbajul folosit și planurile elaborate pentru manipularea licitațiilor, notează Digi24.

Directorul comercial Cristian Andrei Zamfiroi ar fi fost omul de legătură dintre Claudiu Crețu și afaceriștii care aveau contracte cu ELCEN. Zamfiroi negocia, primea banii și intermedia mita.

În iulie 2025, potrivit procurorilor DNA, Zamfiroi a mers personal în biroul lui Valeriu Slivinschi, unul dintre oamenii de afaceri implicați, și a ridicat 40.000 de lei cash. Banii proveneau de la grupul de firme TEP, controlat de frații Slivinschi, care aveau contracte cu ELCEN și Termoenergetica.

Conform interceptărilor, imediat după ce a primit plicul, Zamfiroi s-a întâlnit cu Claudiu Crețu în mașina de serviciu și i-a înmânat banii. Ulterior, Crețu ar fi folosit suma pentru a cumpăra un apartament pentru tatăl său, în Brăila.

Interceptările din dosarul DNA arată discuții directe între directorii ELCEN, în care Zamfiroi îi explică lui Crețu cum trebuie împărțită mita:

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: „Nu-s individualist, știi? (…) Adică aș prefera «Avem o pizza?!» «Da», mâncăm toți! Câte-o felie, sau câte juma’ de felie, dacă suntem mai mulți, știi?! Adică nu «Bă, mănânc io…»”

CREȚU SÂRBU CLAUDIU IONUȚ: „Nu, vorbim de două lucruri diferite!”

Această discuție, interceptată de DNA, demonstrează modul în care mita era împărțită între șefii ELCEN, fără scrupule și cu o „filosofie” proprie a „beneficiilor comune”.

Grupul de firme TEP, controlat de frații Valeriu și Victor Slivinschi, este acuzat că elabora caietele de sarcini pentru licitațiile ELCEN, deși acest lucru ar fi trebuit să fie făcut exclusiv de compania publică.

Surse judiciare explică mecanismul:

Grupul TEP scria caietele de sarcini ;

Licitațiile erau aranjate pentru ca firmele Slivinschi să câștige;

Prețurile erau supraevaluate chiar și cu 30% ;

ELCEN deconta facturile la prețuri mărite;

Diferența dintre costul real și cel plătit ajungea cash la directorii companiei.

În unele interceptări, Zamfiroi și Slivinschi discutau despre sabotarea companiilor concurente, pentru ca acestea să nu poată participa la licitațiile online:

Oprirea energiei electrice;

Virusarea calculatoarelor competitorilor.

Procurorii DNA au surprins și conversații dure între afaceriștii implicați, care se plângeau de atitudinea directorilor ELCEN. Limbajul folosit este violent și plin de insulte:

SLIVINSCHI VICTOR: „Sărăcimea care-i pe la Elcen, că… ai venit cu Rolls-ul! Aicea, în România, e ț*** de-asta, încă se pune botu’ să vinde imaginea, impresia, beșinile (…) Boșorogi, comuniști! Vine la tot gata și încă pune condiții! I-am zis: «Dacă nu îmi dădeai speranțe, ne mobilizam altfel! Veneam cu alte abordări, alte opțiuni!»”

Aceste discuții arată tensiunile dintre oamenii de afaceri și conducerea ELCEN, generate de sumele de bani cerute pentru favorizarea contractelor.

Surse apropiate anchetei au dezvăluit că directorii ELCEN ar fi folosit mai multe metode pentru a ascunde mita:

Plăți cash , direct către conducere;

Contracte fictive între firmele intermediare;

Facturi umflate cu până la 30%, diferența ajungând la Crețu și Zamfiroi.

În cazul mitei de 40.000 de lei, procurorii susțin că suma a fost retrasă cash de angajații grupului de firme, apoi predată lui Zamfiroi și mai departe directorului general.

Pe lângă mita directă, DNA investighează și o altă tranzacție explozivă: Claudiu Crețu ar fi cerut, prin Zamfiroi, 1,5 milioane de euro de la un om de afaceri, pentru facilitarea vânzării unui teren de 31.000 de metri pătrați situat lângă CET Sud, în Sectorul 3.

DNA arată că, în schimbul banilor, ELCEN ar fi trebuit să semneze documentele necesare tranzacției. Această cerere este considerată cea mai gravă acuzație din dosar.

În urma audierilor, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi au fost plasați sub control judiciar. Procurorii au stabilit mai multe interdicții:

Nu au voie să părăsească țara;

Le este interzis să își exercite funcțiile în cadrul ELCEN;

Nu au voie să ia legătura cu martorii și ceilalți inculpați din dosar.

Livia Săplăcan, purtător de cuvânt al DNA, a declarat: