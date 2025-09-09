Justitie

DNA, percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită. Șefii companiei, vizați

DNA, percheziții la ELCEN pentru luare și dare de mită. Șefii companiei, vizațiElcen. Sursa foto: Facebook
Procurorii DNA fac percheziții, marţi, la sediul Companiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN). Conform primelor informații, la mijloc ar fi vorba despre acuzații de luare și dare de mită. ELCEN a confirmat informația, menționând că procurorii DNA au cerut documente și informații legate de activitatea companiei.

Șefii de la ELCEN, în vizorul DNA

Reprezentanții companiei au dar asigurări că vor colabora cu oamenii legii.

„Compania Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de marţi, 9 septembrie 2025, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autorităţile competente”, arată ELCEN. Conform sursei, procurorii verifică documente și informații legate de activitatea companiei.

„Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor”, se arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanții ELCEN spun că solicitările oamenilor legii sunt „tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate”.

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

Clienții nu vor fi afectați

ELCEN menționează că aceste verificări nu vor avea impact asupra funcționării normale a companiei și nu vor afecta furnizarea energiei electrice și termice către consumatorii din București sau către Sistemul Energetic Național.

„Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național. Compania va continua să colaboreze strâns cu autorităţile şi va comunica în mod transparent orice informaţii suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal şi de ancheta aflată în desfăşurare”, mai spun ei.

Ce verifică procurorii DNA

Potrivit primelor informații, procurorii fac verificări opt locații și vizează posibile fapte de dare și luare de mită, implicând inclusiv membri ai conducerii ELCEN. În acest sens, oamenii legii ar fi ridicat mai multe documente din sediul central al furnizorului de energie.

