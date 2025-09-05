Justitie

DNA, percheziții la Prefectura Dolj. Șeful instituției și mai mulți angajați, vizați

DNA, percheziții la Prefectura Dolj. Șeful instituției și mai mulți angajați, vizațiPrefectura Dolj. Sursa foto: Captură video/Youtube
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut percheziții la sediul Instituției Prefectului Dolj, conform unor surse din presa locală. În anchetă ar fi vizați mai mulți angajați ai instituției, printre care și prefectul județului, Dan Diaconu. Procurorii ar fi ridicat mai multe documente, iar, potrivit unor informații neconfirmate oficial, printre obiectele confiscate s-ar fi aflat și telefonul prefectului.

Prefectul județului Dolj, în atenția procurorilor DNA

În acest timp, Dan Diaconu s-ar afla în concediu, deși acesta ar fi fost implicat recent în verificarea unităților de învățământ din județ. Până în prezent, DNA nu a oferit informații referitoare la anchetă sau la obiectele ridicate.

Dan Diaconu ocupă funcția de prefect al județului Dolj de trei ani. Acesta a înlocuit-o Daniela Barbu, care a fost eliberată din funcție la începutul anului 2022.

Dan Diaconu

Dan Diaconu. Sursa foto: Prefectura Dolj

A verificat școlile din Craiova

Pe 2 septembrie, prefectul județului Dolj a vizitat mai multe unități de învățământ din Craiova pentru a evalua stadiul lucrărilor de reabilitare și pentru a verifica condițiile în care elevii vor începe noul an școlar 2025-2026.

Prefectul județului Dolj a vizitat Școala „Sfântul Gheorghe” Nr. 24, recent reabilitată, Liceul Economic „Gheorghe Chițu”, aflat încă în renovare, și Liceul de Industrie Alimentară din Craiova, ca parte a pregătirilor pentru începutul anului școlar 2025-2026.

„Am vrut să mă asigur personal că școlile din județul Dolj sunt pregătite pentru noul an școlar. Am găsit unități unde lucrările sunt finalizate, unități reabilitate care arată foarte bine, dar și școli unde mai sunt necesare lucrări și intervenții”, spunea el.

Ce spunea prefectul județului Dolj la începutul acestei săptămâni

După verificările de marți, Dan Diaconu a dat asigurări că acestea vor continua în școlile din județ.

„Continuăm aceste verificări atât în Craiova cât și în județ, în zilele următoare. Prioritatea noastră este ca elevii să înceapă școala în siguranță și în condiții cât mai bune”, explica el.

