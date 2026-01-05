Mutare surprinzătoare și discretă la ELCEN, în plin scandal legat de corupție

Într-o mișcare discretă făcută înainte ca mandatul să expire, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București (ELCEN) a decis prelungirea mandatului directorului general provizoriu pentru încă cinci luni.

Decizia vine în contextul în care compania, principalul furnizor de energie termică pentru București, se confruntă cu un scandal major de corupție și cu ieșirea definitivă din funcție a fostului director general într-un moment delicat pentru sistemul energetic.

Consiliul de Administrație a numit-o pe Mirela-Adriana Pavel ca director general provizoriu începând cu 8 noiembrie 2025, pentru o perioadă inițială de două luni.

Potrivit deciziei oficiale, acest mandat ar fi trebuit să expire pe 3 ianuarie 2026. În schimb, încă din 8 decembrie 2025, Consiliul a decis extinderea mandatului cu cinci luni, cu mult înainte să expire termenul inițial de conducere provizorie.

Prelungirea vine într-un moment în care fostul director general, Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, și alți membri ai conducerii au fost implicați într-o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind fapte de corupție. În această situație, gestionarea companiei rămâne provizorie până când se va finaliza procedura de selecție a unui director general plin.

Claudiu Crețu nu a fost revocat formal de la șefia ELCEN, ci a ieșit din funcție pentru că a atins limita legală de 90 de zile de inactivitate permisă în cazul suspendării din funcție. Acest mecanism juridic a determinat încetarea mandatului său fără un vot expres de revocare, dar tot într-un context în care procurorii anticorupție îl plasaseră sub control judiciar.

Controlul judiciar a fost dispus de DNA în urma unor suspiciuni privind luarea de mită și complicitate la luare de mită. Ancheta a început în toamna anului 2025 când mai mulți directori ai ELCEN au fost cercetați penal, iar ulterior au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni de corupție.

Extinderea mandatului provizoriu la cinci luni se bazează pe termenul legal necesar pentru organizarea unei proceduri complete de selecție și numire a unui director general permanent. Sursele citate spun că procedura de selecție urmează să fie demarată în perioada imediat următoare, dar nu există în prezent un calendar public al etapelor de recrutare și evaluare a candidaților.

Până la finalizarea acestei proceduri, Mirela-Adriana Pavel va asigura conducerea companiei într-una dintre cele mai sensibile perioade pentru sectorul energetic.

Mirela-Adriana Pavel este membru al Consiliului de Administrație al ELCEN din august 2023 și are o carieră de peste 20 de ani în domeniul juridic, administrativ și managerial. Este absolventă de Drept și, din 2025, arbitru comercial internațional la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Anterior preluării conducerii provizorii la ELCEN, Pavel a ocupat funcții în care a coordonat activități complexe, inclusiv în cadrul Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), unde a fost director al Direcției Avizare, Cadastru și Fonduri Nerambursabile.

ELCEN este unul dintre pilonii sistemului energetic bucureștean și național. Compania furnizează energie termică centralizată pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și produce o cotă semnificativă din energia electrică națională. Ministerul Energiei este acționarul majoritar cu peste 97% din acțiuni, în timp ce Romgaz deține restul de aproape 2,5%.

Centralele pe care ELCEN le operează — cum ar fi CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu — sunt cruciale pentru securitatea energetică a Bucureștiului în sezonul rece. Prin urmare, orice incertitudine managerială în fruntea companiei este urmărită cu atenție atât de autorități, cât și de mediul economic.

Ancheta anticorupție care l-a vizat pe fostul director general și pe alți directori ai companiei rămâne deschisă, iar trimiterea în judecată a fost efectuată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la Tribunalul București pentru fapte de luare de mită și complicitate la luare de mită. Aceasta menține un nivel ridicat de atenție publică asupra modului în care este condusă una dintre cele mai importante companii energetice din România.