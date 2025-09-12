Cum ascundeau mita directorii de la ELCEN: „Băi, omule, ce e atât de greu”

Procurorii DNA au declanșat joi o anchetă de amploare la compania Electrocentrale București (ELCEN), în urma căreia directorul general, Claudiu Crețu, și directorul comercial, Cristian-Andrei Zamfiroi, au fost plasați sub control judiciar și au primit interdicția de a-și exercita funcțiile.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi solicitat și primit sume uriașe de bani drept mită pentru a aproba o tranzacție privind achiziția unui teren în Capitală.

Conform probelor strânse de DNA, Claudiu Crețu ar fi cerut 1,5 milioane de euro pentru a facilita achiziția unui teren de 31.000 de metri pătrați, situat pe strada Ilioara din București, într-o zonă aflată în apropierea CET Sud, unitate din patrimoniul ELCEN care urmează să fie modernizată.

Valoarea reală a terenului, conform prețului mediu de 250 de euro pe metru pătrat, era estimată la 7,8 milioane de euro. Totuși, prețul cerut ajungea la 9,39 milioane de euro, ceea ce înseamnă o suprataxare de circa 50 de euro pe metru pătrat.

Printre probele centrale ale anchetei se află interceptările discuțiilor dintre cei doi directori ai ELCEN, prezentate în premieră de Pro TV. În conversațiile înregistrate, Claudiu Crețu și Cristian-Andrei Zamfiroi discută despre modul în care urma să fie mascată tranzacția prin două contracte fictive.

„(...) Două contracte diferite! Unu cu mine de intermediere de 24 de euro și... unul cu ȘTEFAN de 26 de euro! 24 cu 26... 50! Nici acuma n-ai înțeles? N-ai înțeles nimic! (...) Bă, omule, ce, băi... e atât de greu! Proprietarul face 2 contracte: unul de intermediere, unul de lucrări!”, apare în stenograme.

La rândul său, Zamfiroi îi spune lui Crețu:

„SORIN, îi trimit astăzi cele două contracte. Da?”

Replica directorului general arată indecizia momentului:

„Da. Dar a zis că da? Că ziceai că nu prea e hotărât sau...? S-a răzgândit?”

Zamfiroi răspunde: „Era pe punctul. Era bine să ne vedem cu el, da` nu mai avem când.”

Potrivit anchetatorilor, beneficiarul terenului, omul de afaceri Sorin Bonciu, este și el suspect în dosar, fiind acuzat de dare de mită.

Claudiu Crețu nu este vizat doar pentru tentativa de a intermedia tranzacția de pe strada Ilioara. Procurorii DNA îl acuză și de o altă faptă de luare de mită. În acest caz, Crețu ar fi primit 40.000 de lei pentru a urgenta plata a trei facturi emise de două firme către ELCEN, în valoare totală de peste 7 milioane de lei.

Și în acest dosar mita ar fi fost intermediată de directorul comercial Cristian-Andrei Zamfiroi. Printre probele adunate se află discuții între un avocat și un om de afaceri din Republica Moldova, patronul uneia dintre firmele beneficiare.

În interceptări, omul de afaceri moldovean Victor Slivinschi vorbea despre modul în care mita ar fi fost percepută în România:

„Da aicea-n România e țigănie de-asta, încă se pune botu să…să…vinde imaginea, impresia, beșinile, chestii, știi? (...) Stratan ăsta, șmecherul ăsta, te duci, te-ntâlnești cu dânsu…păi da tre` să aibă un ceas de vreo 70, 80 de mii de euro pe mână și se uită...”, apare în interceptări.

În aceeași conversație, Slivinschi spune că Stratan ar fi fost, într-un an, cu Crețu în Franța, la Courchevel, o destinație de lux pentru schi.

În urma măsurilor dispuse de DNA, Consiliul de Administrație al ELCEN a decis, joi, numirea lui Mihai Volf în funcția de director general interimar. Decizia are scopul de a asigura stabilitatea operațională și continuitatea companiei într-un moment sensibil.

„Prioritatea noastră este menținerea stabilității companiei, asigurarea serviciilor esențiale și transparența în administrarea activității ELCEN. Avem încredere că experiența și profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranță”, a transmis Consiliul de Administrație al ELCEN, potrivit unui comunicat citat de Mediafax.

Mihai Volf are o experiență de peste 37 de ani în cadrul companiei și a coordonat până acum partea juridică și conformitatea operațională a instituției.