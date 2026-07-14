Trump, furios pe „fake news”: Vor ca noi să pierdem

Președintele american Donald Trump a acuzat presa pe care o numește „fake news” că își dorește ca Statele Unite să piardă războiul cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile luni, într-un interviu acordat realizatorului conservator Hugh Hewitt, în timp ce a anunțat noi atacuri asupra Iranului, potrivit Fox News.

Afirmațiile vin pe fondul unei noi escaladări militare între Washington și Teheran. Trump susține că forțele iraniene au fost grav afectate de operațiunile militare americane și israeliene, dar consideră că o parte a presei din SUA prezintă situația într-o lumină favorabilă Iranului.

În timpul interviului, președintele SUA a criticat dur modul în care conflictul cu Iranul este relatat de unele instituții media americane.

„Tot ce fac este să vorbească și au o presă falsă. Se descurcă foarte bine cu presa falsă, pentru că presa fake news vrea ca noi să pierdem”, a declarat Donald Trump.

Președintele american a indicat în mod special The New York Times, susținând că publicația ar fi relatat recent că Iranul se află într-o poziție mai bună decât înainte de începerea campaniei militare americano-israeliene.

„Nu au Marină, nu au Forțe Aeriene, nu au nimic. Nu au armată, nu au nimic”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă a invocat și situația economică din Iran, susținând că inflația din această țară a ajuns la 301%. Trump nu a indicat însă articolul sau autorul materialului din The New York Times la care făcea referire.

În același interviu, Donald Trump a avertizat că armata americană va continua operațiunile militare împotriva Iranului, după noile schimburi de atacuri cu rachete și drone.

„Îi vom lovi foarte puternic în această seară și îi vom lovi puternic mâine. Nu pot face absolut nimic în privința asta”, a declarat președintele SUA.

Trump a vorbit inclusiv despre posibilitatea unui atac asupra complexului subteran Pickaxe Mountain, situat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

„Pickaxe este o posibilă țintă pentru o lovitură mare, chiar lângă intrare”, a spus liderul american.

Potrivit lui Trump, Statele Unite supraveghează îndeaproape zona și nu au identificat, în acest moment, reluarea activităților nucleare la complex.

„Îl monitorizăm atent. Nu vedem activitate acolo. Nu se descurcă bine cu programul lor nuclear. De fiecare dată când auzim ceva, îl aruncăm în aer”, a afirmat Trump.

Președintele american a adăugat că SUA ar putea lovi Pickaxe Mountain „relativ curând”.

Pickaxe Mountain este un complex subteran puternic fortificat aflat în apropierea instalației nucleare de la Natanz. Potrivit Reuters, situl include două complexe de tuneluri construite la mare adâncime.

Experții citați de agenția de presă consideră că unele dintre structurile subterane ar putea fi amplasate atât de adânc încât să reprezinte o provocare inclusiv pentru bombele americane special concepute pentru distrugerea buncărelor.

Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică nu au avut acces la Pickaxe Mountain. Imagini din satelit analizate în ultimele luni au indicat activitate în zona tunelurilor și posibile lucrări de consolidare a complexului.

Trump a susținut că liderii iranieni nu pot fi considerați de încredere în privința armelor nucleare.

„Sincer, dacă ar avea vreodată o armă nucleară, ar folosi-o într-o singură zi”, a declarat președintele SUA.

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute în contextul în care Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat reluarea blocadei traficului maritim către și dinspre porturile iraniene, începând cu 14 iulie, ora 16:00 pe Coasta de Est a SUA.

CENTCOM a precizat că forțele americane vor aplica blocada navelor care tranzitează către sau dinspre porturile și zonele de coastă ale Iranului. Traficul regional al navelor care nu încalcă măsura va continua să fie sprijinit de armata americană.

Noile amenințări ale lui Donald Trump și reluarea blocadei maritime indică menținerea presiunii militare asupra Teheranului. În același timp, Pickaxe Mountain rămâne în centrul atenției Washingtonului, pe fondul suspiciunilor privind infrastructura nucleară subterană a Iranului.