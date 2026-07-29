Turcia și Irakul au anunțat un nou parteneriat strategic în domeniul energiei, după expirarea acordului privind transportul petrolului prin conducta Kirkuk–Ceyhan, în vigoare din 1975, potrivit agenției AlJazeera.

Noul cadru de cooperare vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al interesului tot mai mare pentru rute alternative de aprovizionare cu energie.

Premierul irakian Ali al-Zaidi a declarat, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, că Irakul poate furniza Turciei până la un milion de barili de petrol pe zi. Potrivit oficialilor, noul acord depășește cooperarea energetică și include obiective legate de securitate și infrastructură.

În cadrul întâlnirii de la Ankara, Ali al-Zaidi a afirmat că Irakul este pregătit să își majoreze exporturile de petrol către Turcia.

„Putem livra Turciei un milion de barili de petrol pe zi. Nu trebuie să depindeți de altcineva”, a declarat premierul irakian. Recep Tayyip Erdogan a confirmat oferta și a precizat că această cantitate ar acoperi necesarul Turciei.

„Da, este corect. Odată ce vom transfera un milion de barili de petrol din vecinul nostru, Irakul, acesta ne va satisface nevoile”, a spus liderul turc.

Vizita premierului irakian la Ankara a avut loc la scurt timp după expirarea, pe 27 iulie, a acordului semnat în 1975 privind operarea conductei petroliere Kirkuk–Ceyhan.

În locul unei simple prelungiri a înțelegerii, cele două guverne negociază un parteneriat extins, adaptat noilor realități geopolitice și economice.

Totodată, Erdogan a anunțat că societatea de stat Turkish Petroleum va prelua o participație de 15% în compania BP Energy Company of Kirkuk Limited, care administrează importantul câmp petrolier Kirkuk din nordul Irakului.

Potrivit analistului Mehmet Celik, coordonator editorial al publicației Daily Sabah, noul acord are implicații care depășesc domeniul energetic.

„Semnificația acestei înțelegeri depășește simplele legături energetice”, a declarat acesta pentru Al Jazeera.

Analistul explică faptul că Turcia urmărește diversificarea surselor de aprovizionare, dar și consolidarea cooperării cu Irakul în domeniul securității și al proiectelor de infrastructură.

Contextul regional a contribuit la apropierea dintre Ankara și Bagdad. Tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz și riscurile asociate transportului de petrol prin această zonă au determinat statele din regiune să caute rute alternative.

Turcia încearcă astfel să își consolideze poziția de coridor energetic între Orientul Mijlociu și Europa, reducând dependența de rutele maritime vulnerabile.

În cadrul conferinței de presă, Erdogan a subliniat că dialogul dintre cele două state vizează și cooperarea în domeniul securității.

„Suntem în dialog strâns cu frații noștri irakieni pentru a ne asigura că procesul nostru către o Turcie fără teroare și viziunea noastră asupra unei regiuni fără teroare devin realitate”, a declarat președintele Turciei.