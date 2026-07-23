Guvernator turc, înlăturat din funcție după ce a purtat pantaloni strâmți

Guvernatorul turc Mehmet Fatih Cicekli, a fost demis printr-un decret semnat de președintele Recep Tayyip Erdogan, după ce fotografii în care apărea purtând pantaloni de ciclism la un eveniment public au devenit virale și au provocat reacții din partea mai multor politicieni turci, potrivit AP.

Mehmet Fatih Cicekli, guvernatorul provinciei Ardahan din estul Turciei, a fost înlăturat din funcție după apariția unor fotografii în care purta pantaloni scurți și strâmți de ciclism. Imaginile au fost realizate în timpul unui eveniment public dedicat promovării sportului și au fost distribuite inclusiv de guvernator pe rețelele de socializare.

Deși decretul prezidențial prin care a fost demis nu menționează motivul deciziei, măsura a fost luată după ce mai mulți politicieni au criticat atât ținuta acestuia, cât și modul în care și-a prezentat activitatea în mediul online.

Mehmet Fatih Cicekli a fost demis printr-un decret prezidențial semnat de Recep Tayyip Erdogan. Un reprezentant al principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican, l-a acuzat că ar fi acordat mai multă atenție rețelelor de socializare decât atribuțiilor sale oficiale. Politicianul a susținut și că pantalonii de ciclism purtați de Cicekli nu erau potriviți pentru funcția de guvernator.

„Un guvernator nu poate hoinări așa prin centrul orașului”, a transmis el.

Criticile au apărut după ce fotografiile cu guvernatorul aflat pe bicicletă au început să circule pe rețelele de socializare.

Un fost parlamentar a declarat că îmbrăcămintea purtată de guvernator nu respectă normele culturale ale provinciei Ardahan, descrisă drept o regiune conservatoare și tradițională.

Acesta a susținut că ceilalți politicieni care au participat la eveniment au ales să poarte pantaloni de trening în timp ce mergeau pe bicicletă.

„Oamenii pot purta orice doresc în viața lor privată, dar un guvernator nu poate vizita publicul în colanți în timp ce se află în serviciu; acest lucru nu se aliniază cu seriozitatea statului. Într-un cadru social tradițional precum Ardahan, este complet inacceptabil”, a spus acesta.

Cicekli fusese numit guvernator de președintele Recep Tayyip Erdogan în luna ianuarie.

După apariția criticilor, guvernatorul turc și-a apărat alegerea vestimentară și a explicat că purta echipament destinat ciclismului. El a afirmat că practică mai multe sporturi și că nu intenționează să renunțe la mersul pe bicicletă.

„Voi continua să pedalez. Sunt un atlet care practică navigația, canotajul și ciclismul. Hainele pe care le port sunt pentru sport”, a răspuns guvernatorul demis.

După îndepărtarea sa din funcție, susținătorii au inițiat o campanie prin care au cerut reinstalarea lui.

Aceștia au invocat implicarea lui Cicekli în activități dedicate sportului, tinerilor și promovării ciclismului în provincia Ardahan. La plecarea din regiune, mai mulți bicicliști locali l-au însoțit în semn de susținere.