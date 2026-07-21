Mai multe tentative de asasinare a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar fi fost pregătite de organizația FETO înainte și în timpul tentativei de lovitură de stat din iulie 2016, arată Turkyie. Dezvăluirile apar la aproape un deceniu de la evenimentele care au schimbat scena politică din Turcia.

Generalul de brigadă Ibrahim Büyükbaş, fost responsabil pentru securitatea cibernetică la Ministerul turc al Apărării, susține că FETO ar fi pregătit mai multe scenarii pentru eliminarea președintelui.

Potrivit acestuia, unul dintre primele planuri urma să fie pus în aplicare în timpul unor exerciții militare. Suspiciunile apărute în urma informațiilor obținute de serviciile de informații au determinat însă anularea participării lui Recep Tayyip Erdoğan la respectivele manevre.

Generalul afirmă că autoritățile au primit ulterior indicii potrivit cărora atacatorii intenționau să reproducă modul în care a fost asasinat fostul președinte egiptean Anwar Sadat, ucis în timpul unei parade militare în 1981.

O altă tentativă ar fi fost pregătită în noaptea de 15 iulie 2016, când o parte a armatei turce a încercat să răstoarne guvernul.

Potrivit lui Ibrahim Büyükbaş, atacul nu a fost dus la final deoarece președintele părăsise mai devreme hotelul din stațiunea Marmaris, unde se afla în vacanță.

Acesta mai susține că ar fi existat inclusiv planuri pentru asasinarea lui Recep Tayyip Erdogan la bordul unui zbor operat de o companie aeriană străină, fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care acestea urmau să fie puse în practică.

Tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016 s-a soldat cu 253 de morți și aproximativ 2.200 de răniți, potrivit autorităților turce.

După eșecul puciului, Ankara a declanșat o amplă campanie împotriva celor considerați implicați în evenimente. Peste 100.000 de persoane au fost demise din instituțiile statului, iar numeroși participanți au fost condamnați la închisoare pe viață.

Recep Tayyip Erdogan a declarat în repetate rânduri că autoritățile vor continua să îi urmărească pe cei considerați membri sau susținători ai FETO până când vor fi aduși în fața justiției.

Guvernul turc consideră Organizația Teroristă Fetullah (FETO) responsabilă pentru tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016. Potrivit autorităților de la Ankara, organizația este condusă de clericul Fethullah Gülen și ar fi orchestrat acțiunea în urma căreia și-au pierdut viața peste 250 de persoane.

În timpul evenimentelor din 2016, opt persoane implicate în tentativa de lovitură de stat au fugit în Grecia cu un elicopter militar.

Fethullah Gülen, fondatorul mișcării Hizmet și fost aliat al lui Recep Tayyip Erdoğan, a trăit în exil în Statele Unite după ruptura dintre cei doi. Clericul a murit pe 20 octombrie 2024, la vârsta de 83 de ani. De-a lungul anilor, acesta a respins acuzațiile formulate de autoritățile turce privind implicarea sa în tentativa de lovitură de stat.