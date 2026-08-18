Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat că va formula o opinie separată față de decizia majoritară a CCR privind „amendamentul Fritz”. Ea a spus că va explica de ce consideră neconstituțională prevederea care poate avea efecte asupra mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în timp ce hotărârea Curții urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Președinta CCR a vorbit, într-un interviu acordat „Cotidianul”, despre hotărârea Curții privind amendamentul la Legea integrității și despre faptul că decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Ea a spus că, pe lângă soluția majoritară, vor exista și opinii separate, fără să fie clar deocamdată numărul exact al acestora.

„Există o decizie a Curţii. Ea urmează să fie adusă la cunoştinţă prin publicare în Monitorul Oficial. Este o decizie a Curţii, adoptată de o majoritate, dar aceea este decizia Curţii, care susţine că prevederea nu este neconstituţională. Vor exista una, două, trei, nu îmi este clar încă exact câte, dar vor exista şi opinii separate care vor susţine contrariul. Pot încerca să explic de ce eu, personal, apreciez altfel şi, în opinia separată pe care o voi redacta, voi explica de ce cred că o astfel de prevedere este neconstituţională. Nu pot argumenta în sens contrar”, a afirmat Simina Tănăsescu.

Declarația a venit după ce a fost întrebată despre poziția lui Dominic Fritz, care a anunțat că intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului și susține că prevederea ar avea caracter retroactiv.

Simina Tănăsescu a vorbit și despre efectele pe care le-ar putea avea o eventuală hotărâre a CEDO în cazul în care Dominic Fritz va sesiza instanța europeană.

Potrivit acesteia, o asemenea decizie ar putea impune statului român anumite obligații sau forme de reparație, însă nu ar modifica direct hotărârea CCR.

„Este o opţiune la latitudinea domniei sale (n. red. - atacarea la CEDO). O hotărâre CEDO, în funcţie de ce va stabili acea hotărâre, poate obliga statul român la anumite tipuri de conduită, la anumite genuri de reparaţii. Asta depinde, întâi, dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului ajunge la aceeaşi concluzie cu cea a petiţionarului. Dacă ajunge la aceeaşi concluzie, rămâne de văzut ce măsuri de redresare ar putea stabili. Sau, dacă ajunge la concluzia că, dimpotrivă, totul e în regulă, nu vor fi impuse măsuri statului român. Hotărârea CEDO nu are cum să aibă un impact direct, imediat, asupra deciziilor Curţii. Aceste decizii ale Curţii sunt definitive şi sunt publicate în Monitorul Oficial”, a explicat Simina Tănăsescu.

Curtea Constituțională a stabilit că amendamentul la Legea integrității care poate produce efecte asupra mandatului lui Dominic Fritz este constituțional.

Prevederea vizează aplicarea regimului sancționator în cazul conflictelor de interese și incompatibilităților, inclusiv pentru situații constatate definitiv anterior intrării în vigoare a noii legi.

CCR a decis că dispozițiile tranzitorii din articolul X nu contravin articolului 15 alineatul 2 din Constituție.

"Reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituţie", au decis judecătorii CCR, cu majoritate de voturi.