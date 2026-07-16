Prețul motorinei ar putea trece de pragul de 10 lei pe litru în luna septembrie, dacă tensiunile din Golf se vor intensifica și vor continua să afecteze piața petrolului, potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, piața petrolului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Deși conflictul din Orientul Mijlociu și din zona Golfului Persic a readus în atenție riscul unor probleme de aprovizionare, prețul petrolului Brent s-a menținut până acum într-un interval relativ stabil, de aproximativ 84-86 de dolari pe baril.

Potrivit acestuia, investitorii consideră în continuare că există suficiente mecanisme pentru limitarea unui șoc imediat asupra pieței, însă aceste instrumente sunt mai slabe decât la începutul anului.

„Piața începe să privească riscul geopolitic nu doar ca pe o amenințare temporară, ci ca pe un cost structural care trebuie inclus în prețul fiecărui baril”, explică Dumitru Chisăliță.

Specialistul estimează că în această săptămână nu sunt așteptate modificări importante ale prețurilor carburanților din România, întrucât evoluția recentă a petrolului nu justifică, deocamdată, ajustări semnificative.

În următoarele două săptămâni, scenariul considerat cel mai probabil este ca petrolul Brent să se tranzacționeze între 85 și 90 de dolari pe baril. Totuși, o escaladare a conflictului, blocarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz sau atacuri asupra infrastructurii petroliere ar putea determina noi creșteri ale cotațiilor.

AEI estimează o probabilitate de:

60% ca Brent să rămână între 85 și 90 de dolari/baril;

30% să urce în intervalul 90-100 de dolari/baril;

10% să depășească pragul de 100 de dolari/baril.

În analiza AEI sunt prezentate mai multe scenarii privind evoluția pieței.

Scenariul de bază, căruia îi este atribuită o probabilitate de aproximativ 50%, presupune continuarea conflictului fără o extindere majoră în regiune. În acest caz, petrolul Brent ar putea ajunge între 100 și 110 dolari pe baril.

Un scenariu mai pesimist, cu o probabilitate estimată la 35%, ia în calcul atacuri repetate asupra infrastructurii energetice și perturbarea semnificativă a transportului prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce ar putea împinge prețul petrolului până la 120 de dolari pe baril.

În scenariul extrem, evaluat la 15%, blocarea aproape completă a Strâmtorii Hormuz și extinderea conflictului în alte state din Golf ar putea duce temporar cotația Brent peste 120 de dolari pe baril.

Potrivit analizei, evoluția prețurilor la pompă nu depinde exclusiv de petrol, ci și de cursul dolarului, costurile de rafinare și transport, precum și de taxele aplicate carburanților.

„Mai mult de jumătate din prețul plătit la pompă este reprezentat de taxe”, subliniază Dumitru Chisăliță, explicând că o scumpire a petrolului nu se reflectă automat în aceeași proporție în prețul carburanților. În schimb, atunci când petrolul și dolarul cresc simultan, efectele asupra consumatorilor devin mult mai vizibile.

Analiza pornește de la ipoteza că petrolul Brent va urca treptat spre 95-110 dolari pe baril, dolarul se va aprecia până la 4,6-4,8 lei, iar autoritățile nu vor introduce măsuri de compensare sau reduceri de taxe.

În scenariul considerat cel mai probabil, benzina ar putea ajunge în următoarele două săptămâni la 8,75-8,80 lei/litru, iar motorina la 9,60-9,70 lei/litru.

Peste aproximativ o lună, benzina ar putea costa între 9 și 9,10 lei/litru, în timp ce motorina s-ar apropia de pragul de 10 lei, fiind estimată între 9,90 și 10 lei/litru.

Dacă tensiunile geopolitice vor continua și în următoarele două luni, AEI estimează că benzina ar putea ajunge la 9,10-9,40 lei/litru, iar motorina între 10,05 și 10,25 lei/litru.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, motorina va rămâne, cel mai probabil, mai scumpă decât benzina, deoarece Europa continuă să se confrunte cu un deficit de distilate medii, iar cererea din transporturi și industrie se menține ridicată.

În privința motorinei, analiza indică o probabilitate de 55% ca prețul să se situeze între 9,70 și 9,90 lei/litru, o probabilitate de 30% pentru un interval de 10,05-10,25 lei/litru și o probabilitate de 15% ca prețul să depășească 10,25 lei/litru, scenariu care ar necesita o escaladare militară majoră și perturbări importante ale fluxurilor mondiale de petrol.