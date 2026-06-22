Cum au ajuns procurorii DNA la anchetarea primarului Ciprian Ciucu și legătura cu jocurile de noroc

Jocurile politice s-au făcut ieri, la Congresul PNL, la întâlnirile lui Adrian Veștea cu PSD, la consultările discrete AUR și UDMR. Majoritatea românilor este interesată despre cum au ajuns procurorii la dosarul cu Ciprian Ciucu, ce e cu fosta șefă de la autorizarea jocurilor de noroc și cu prietena ei Denise Rifai. Am aflat niște informații, am săpat pe canalele media spre verificare și tabloul s-a conturat.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au continuat și duminică audierile în dosarul în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este cercetat pentru presupuse fapte de luare de mită. Dosarul este legat de imobiliare din sectorul 6, așa cum s-au dat toate detaliile în comunicatul DNA.

Conform informațiilor publice, au fost audiați cei doi cetățeani străini care ar fi plătit 250.000 de euro pentru campania lui Ciprian Ciucu, cei doi fiind deja arestați.

Și Odeta Nistor, fosta șefă de la ONJN (Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc), cu mandat în perioada 2013-2017, considerată ca una dintre persoanele cele mai specializate în jocuri de noroc, a făcut un supliment de declarații, după ce anterior fusese audiată timp de 9 ore.

Odeta Nistor, prietena lui Denise Rifai, nu a fost arestată în dosarul afacerii imobiliare în care e pus sub acuzare Ciprian Ciucu pentru luare de mită. Ea a avut treabă în dosarul cu păcănelele, cu pariurile sportive, cu ieșirile publice în care sesiza neacordarea licențelor și autorizațiilor unor firme care nu sunt prietene cu conducerea ONJN sau cu primarii care pot accepta sau nu să funcționeze săli de păcănele în zona lor.

Deocamdată nu sunt informații oficiale că între dosarul lui Nistor și ai afaceriștilor din domeniul jocurilor de noroc care ar fi oferit mită și dosarul lui Ciucu e o legătură directă.

Este însă posibil, după cum susțin sursele noastre, că, știind atât de multe, Odeta Nistor să fi povestit procurorilor și despre hotărârile primarului Ciucu, de când era încă la Sectorul 6, cu privire la interzicerea sălilor de jocuri.

În februarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a avut o declarație în fața reporterilor în care s-a referit la jocurile de păcănele care trebuie autorizate. Premierul Ilie Bolojan anunțase că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care consiliile locale ar urma să decidă asupra autorizării și funcționării jocurilor de noroc, în funcție de specificul și nevoile fiecărei comunități.

„Aici trebuie să avem o discuție și o dezbatere întreagă inclusiv în Consiliul General. Știu de unde vine această idee, de la domnul Ilie Bolojan, care a zis că sunt orașe care sunt foarte afectate de aceste jocuri de noroc și poate vor să le elimine cu totul”, a spus primarul general.

În opinia sa, dar și ale lui Ilie Bolojan, jocurile de noroc trebuie privite și ca un motor economic, generator de bani la buget prin taxe și impozite. Urma ca toate firmele să fie reutorizate, iar unele săli de jocuri, aflate la parterul blocurilor, să fie mutate în spații din Centrul Civic sau în afara orașului.

În martie 2026, Primăria Sectorului 6 anunța că e prima primărie care interzice jocurile de noroc. Ca să se obțină autorizare, demersurile vor trebui făcute la Primăria București.

Așteptăm cu interes să ne spună procurorii DNA dacă există suspiciuni rezonabile că s-au purtat discuții sau s-a dat mită și pentru autorizarea unor jocuri de noroc de către Primăria Capitalei.

Deocamdată, știm sigur, din comunicatul DNA, că persoanele agățate în dosarul cu jocurile de noroc au condus procurorii DNA către faptele primarului Ciprian Ciucu legat de autorizările pentru construcții imobiliare. Mai pe șleau, anchetații „s-au spart” în fața procurorilor la sfârșitul anului trecut și au făcut declarații despre liberalul primar Ciucu.

Se precizează că există suspiciuni rezonabile și se scrie în comunicat:

„Pe parcursul efectuării instrucției penale în cauza anterior menționată, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025). În această din urmă cauză, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:

• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită; • S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită; • CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București)”

Controlul judiciar a început în 18 iunie 2026. Miercuri, primarul Ciprian Ciucu se va prezenta la instanță fiindcă a contestat măsura.

Denise Rifai nu apare în comunicatul DNA, nefiind menționată în niciunul dintre cazuri.

Voi reveni într-un alt articol cu informații despre o campanie declanșată în presă împotriva unui specialist anti-fraudă, apropiat liberalilor, dar căzut în dizgrația aripii Bolojan. Are legătură tot cu jocurile de noroc.