Șefa de cabinet a primarului general al Capitalei Ciprian Ciucu încasează venituri și de la PMB, și de la Primăria Sectorului 6, pe care actualul edil al Bucureștiului a condus-o anterior, potrivit Oficiul de Știri.

Andreea Iordache a fost director în Primăria Sectorului 6, în mandatul lui Ciprian Ciucu, iar când acesta a ajuns la Primăria Capitalei a fost numită șefă de cabinet.

Angajații din Primăria Municipiului București o acuză pe Andreea Iordache că și-a depășit cu mult atribuțiile și că dictează ce se întâmplă inclusiv în Unitatățile de Implementare a Proiectelor (UIP- uri), potrivit Oficiul de Știri.

Publicația mai acuză că, deși oficial poziția acesteia este una de sprijin, ea ar avea acces la structuri, resurse și mecanisme ce nu aparțin, potrivit legii, cabinetului primarului.

Declarația de avere depusă după transferul la PMB arată că implicarea sa în proiecte ale administrației este veche.

Potrivit celei mai recente declarații de avere depuse la Primăria Sectorului 6, Andreea Iordache aduna anual venituri de 210.930 lei, adică peste 17,5 mii de lei pe lună.

Ea a încasat din salarii 158.084 lei, adică 13.173 lei lunar, la care se adăugau banii din indemnizatie proiect „Modernizarea unitatii de invatamant Scoală Profesională Specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria” - 26.875 lei și cei din indemnizatie proiect „Creșa Bulevardul Iuliu Maniu” - 24576 lei. De asemnea, încasa o „indemnizatie proiect spital” de 1395 lei.

La Primăria Municipiului București, Andreea Iordache a fost numită pe 9.02.2026, cu un salariu de 4.798 de lei lunar pentru un program de patru ore zilnic, între orele 15:00 și 19:00, la care se adaugă sporul de condiții vătămătoare și indemnizația de hrană.

Contractul cu PMB este pe perioadă determinată, „dar nu mai târziu de încetarea mandatului domnului Ciprian Ciucu.”.

În același timp, scrie Oficiul de Știri, Andreea Iordache, care și-a păstrat și slujba de la Primăria Sectorului 6, încasează venituri lunare de aproximativ 18.000 de lei.

Andreea Iordache a fost numită în două unități de implementare a proiectelor, un mecanism prin poate primi venituri suplimentare, deși nu face parte din aparatul de specialitate, acuză Oficiul de Știri, care explică faptul că regulile interne pentru cabinetul primarului spun că acesta nu gestionează proiecte, nu exercită atribuții administrative și nu face parte din structura de conducere a aparatului de specialitate. În plus, consiliera lui Ciprian Ciucu ar beneficia și de mașină de serviciu, potrivit aceleiași surse.