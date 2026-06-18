Ce avere avea Ciprian Ciucu când a preluat Primăria Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este audiat de procurorii DNA într-un dosar în care ar fi suspect de luare de mită. Conform unor surse judiciare, ancheta care îl vizează pe edilul Bucureștiului ar proveni dintr-un dosar mai amplu instrumentat de DNA și care ar avea legătură cu activitatea unor operatori din domeniul jocurilor de noroc din Sectorul 6.

Surse apropiate anchetei au indicat că unul dintre personajele investigate în dosarul inițial ar fi fost suspectat că ar fi contribuit la finanțarea campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei, desfășurată în anul 2025. În schimb, acesta ar fi urmărit obținerea unor autorizații din partea administrației conduse de edil.

Până la acest moment, procurorii nu au făcut publice concluzii privind eventuale acuzații formulate oficial împotriva primarului general.

Ciprian Ciucu a ajuns la conducerea Primăriei Capitalei după ce a câștigat alegerile locale cu peste 36% din voturile exprimate de bucureșteni.

În vârstă de 47 de ani, acesta și-a construit cariera politică și administrativă în Sectorul 6, unde a fost ales primar în anul 2020. Patru ani mai târziu, a obținut un nou mandat, fiind reales cu aproximativ 73% din voturi.

Ciucu a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde a studiat între 1996 și 2000. Ulterior, și-a continuat pregătirea cu un master în Politici Publice și Integrare Europeană, în cadrul aceleiași instituții.

Înainte de a intra în administrația locală, Ciucu a ocupat funcția de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, poziție pe care a deținut-o între decembrie 2019 și octombrie 2020.

La începutul carierei sale profesionale, în anul 2000, a lucrat în cadrul Departamentului de Relații Publice al Administrației Prezidențiale. Timp de aproximativ un an, a fost responsabil de relația cu mass-media și de redactarea comunicatelor oficiale.

Ulterior, a activat atât în sectorul privat, cât și în cadrul unor organizații neguvernamentale, înainte de a intra în administrația locală.

Pe lângă funcția de primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu a avut și o activitate importantă în cadrul PNL.

Acesta a condus organizația PNL București în perioada iulie 2021 – februarie 2023 și s-a numărat printre liderii liberali care au criticat alianța de guvernare dintre PNL și PSD.

În noiembrie 2024, după preluarea conducerii interimare a partidului de către Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a devenit prim-vicepreședinte al formațiunii politice.

Realegerea sa la Primăria Sectorului 6, cu unul dintre cele mai mari scoruri obținute de un primar din București, i-a consolidat poziția în partid și i-a oferit o platformă importantă pentru candidatura la Primăria Generală.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse înainte de preluarea mandatului de primar general, Ciprian Ciucu deținea două terenuri.

Primul teren se află în județul Argeș și are o suprafață de 5.047 de metri pătrați. Al doilea este situat în județul Ilfov și măsoară 500 de metri pătrați.

Edilul mai figura cu două apartamente în București. Unul dintre acestea a fost dobândit în anul 2004 și are o suprafață de 34 de metri pătrați, iar cel de-al doilea a fost achiziționat în 2010 și are 61 de metri pătrați.

În declarația de avere apare și un autoturism Renault fabricat în anul 2023.

La capitolul active financiare, Ciprian Ciucu și soția sa aveau aproximativ 60.000 de euro în conturi bancare, depozite, fonduri de investiții și fonduri private de pensii.

Documentul mai indica existența a două credite aflate în derulare, unul în valoare de 46.303 euro și altul de 75.200 de lei.

Conform declarației de avere, Ciprian Ciucu a încasat în anul 2024 suma de 232.192 de lei din funcția de primar al Sectorului 6. La aceste venituri s-au adăugat aproximativ 1.500 de euro proveniți din chirii.

Datele financiare au fost făcute publice prin documentele oficiale depuse în conformitate cu legislația privind transparența averilor și intereselor persoanelor care ocupă funcții publice.