Scandal de corupție în armata ucraineană. Procurorii anticorupție din Ucraina au anunțat marți punerea sub acuzare a unui oficial militar de rang înalt, suspectat că ar fi cerut 2,2 milioane de dolari pentru a facilita construirea unui bloc de locuințe pe terenul unei unități militare din Liov. Potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, în dosarul privind fapte petrecute între martie 2021 și iulie 2023 sunt cercetați și un dezvoltator imobiliar, un fost avocat și un al doilea om de afaceri.

Un cadru militar de rang înalt din Ucraina a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție care vizează o mită de 2,2 milioane de dolari și un proiect imobiliar propus pe terenul unei unități militare din Liov. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție au anunțat că faptele investigate ar fi avut loc în perioada martie 2021 – iulie 2023.

La momentul respectiv, suspectul conducea un departament regional al Serviciului de Ordine Militară al Forțelor Armate și se afla la comanda unui complex militar din Liov.

Potrivit anchetatorilor, oficialul i-ar fi propus unui dezvoltator imobiliar să faciliteze construirea unui bloc de locuințe pe terenul unității militare. În schimbul intervenției sale, acesta ar fi solicitat o mită totală de 2,2 milioane de dolari. Din suma respectivă, 1,5 milioane de dolari ar fi trebuit să ajungă direct la cadrul militar.

Procurorii susțin că înțelegerea urmărea obținerea aprobărilor necesare pentru realizarea proiectului imobiliar pe proprietatea unității militare.

Anchetatorii afirmă că o parte din mită urma să fie oferită unor membri ai Cabinetului de Miniștri al Ucrainei.

Banii ar fi avut ca scop obținerea aprobării unui acord de cooperare între dezvoltatorul imobiliar și unitatea militară din Liov. Diferența de 700.000 de dolari ar fi urmat să fie împărțită între doi presupuşi complici: un fost avocat și un alt dezvoltator imobiliar.

Autoritățile anticorupție ucrainene au documentat transferul în numerar a aproximativ două milioane de dolari, realizat în mai multe etape între martie 2021 și iulie 2023.

În acest dosar au fost puși sub acuzare oficialul militar, dezvoltatorul imobiliar implicat în proiect, fostul avocat și cel de-al doilea om de afaceri.

Cei patru sunt cercetați pentru luare de mită, dare de mită și complicitate, în funcție de rolul pe care anchetatorii susțin că l-a avut fiecare în desfășurarea faptelor.

Procurorii continuă verificările pentru a stabili traseul banilor și modul în care urma să fie aprobat proiectul imobiliar.

Ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile ucrainene verifică dacă în acest caz au fost implicate și alte persoane.