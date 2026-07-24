Cei trei directori ROMARM, plasaţi în arest la domiciliu. Acuzațiile DNA

Tribunalul București a decis vineri, 24 iulie 2026, plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a celor patru inculpați din dosarul de corupție care vizează conducerile Uzinei Mecanice București și Uzinei Mecanice Plopeni. DNA îi acuză pe trei directori ai companiilor de stat de luare de mită, iar un om de afaceri este cercetat pentru complicitate la luare de mită și dare de mită.

Decizia instanței a fost luată după ce procurorii anticorupție au cerut arestarea preventivă a celor patru pentru o perioadă de 30 de zile. Inculpații fuseseră reținuți pentru 24 de ore începând din 23, respectiv 24 iulie.

În dosar sunt cercetați Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Liliana Sorescu, directorul comercial al aceleiași uzine, și V.M., administratorul în fapt al mai multor societăți comerciale care aveau contracte cu firmele de stat.

Procurorii susțin că cei trei directori ar fi primit bani în legătură cu inițierea unor achiziții, aprobarea comenzilor, efectuarea plăților și recepția bunurilor furnizate de societățile controlate de omul de afaceri.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea celor patru inculpați. Mihai Rafiu este acuzat de luare de mită în formă continuată, procurorii indicând 12 acte materiale. Tiberiu Alexandru Pîrvu este cercetat pentru aceeași infracțiune, în formă continuată, cu trei acte materiale.

Liliana Sorescu este acuzată de două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. Omul de afaceri V.M. este cercetat pentru complicitate la luare de mită și două infracțiuni de dare de mită în formă continuată.

Ancheta vizează relațiile comerciale dintre Uzina Mecanică București, Uzina Mecanică Plopeni și mai multe firme administrate în fapt de V.M. Contractele aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, cumpărarea unor materiale și alte prestări de servicii.

Procurorii efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Potrivit anchetatorilor, Mihai Rafiu ar fi primit, în perioada 18 decembrie 2025–16 iulie 2026, suma totală de 48.000 de lei de la omul de afaceri cercetat în același dosar. Banii ar fi fost remiși direct sau prin intermediul unei alte persoane, în 12 tranșe egale, fiecare în valoare de 4.000 de lei.

Sumele ar fi avut legătură cu atribuțiile exercitate de Rafiu în calitate de director general al Uzinei Mecanice București. Procurorii indică inițierea unor proceduri de achiziție, derularea contractelor dintre uzină și firmele administrate în fapt de V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

Mihai Rafiu conduce Uzina Mecanică București din anul 2017. Acesta este absolvent al Institutului Politehnic din București și are un master în Managementul Informației de Securitate Națională la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Cariera sa profesională este legată de Uzina Mecanică București, unde a început să lucreze în septembrie 1983 ca mecanic. A devenit inginer în 1990, iar ulterior a ocupat funcții precum șef de secție, inspector I.S.C.I.R. și director comercial.

În cazul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, DNA susține că acesta ar fi primit în perioada mai–iulie 2026 suma totală de 25.900 de lei.

Banii i-ar fi fost oferiți direct de V.M., în trei tranșe, în legătură cu aprobarea comenzilor și efectuarea plăților pentru contractele încheiate de Uzina Mecanică Plopeni cu firmele administrate în fapt de omul de afaceri.

Pîrvu conduce Uzina Mecanică Plopeni din 2023. Anterior, a lucrat timp de aproximativ zece ani la Uzina Mecanică Dragomirești, o altă societate din subordinea Romarm.

Acesta și-a început activitatea profesională la Uzina Mecanică Plopeni ca muncitor-frezor, apoi a devenit tehnician. Din anul 2007 a ocupat funcții de conducere, inclusiv pe cele de director comercial și director general.

În timpul perchezițiilor desfășurate la 23 iulie 2026, anchetatorii au descoperit la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu mai multe sume în numerar, în lei și în valută. Valoarea totală a banilor a fost estimată la aproximativ 500.000 de euro.

Sumele au fost ridicate de procurori în vederea instituirii sechestrului, potrivit informațiilor comunicate de DNA.

Ancheta a inclus percheziții și la alte două filiale Romarm, Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir.

Liliana Sorescu, directorul comercial al Uzinei Mecanice Plopeni, ar fi pretins și primit, în cursul anului 2026, suma totală de 24.250 de lei de la V.M., potrivit procurorilor. Banii ar fi fost oferiți în mai multe tranșe și ar fi avut legătură cu lansarea comenzilor către societățile administrate de acesta și îndeplinirea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Într-o situație distinctă, produsă în februarie 2026, Liliana Sorescu ar fi primit 3.800 de dolari de la reprezentantul altor firme care se aflau în relații contractuale cu Uzina Mecanică Plopeni. Suma ar fi fost oferită în legătură cu lansarea comenzilor și formalitățile de recepție pentru bunurile furnizate de societățile respective.

Ulterior, în perioada 15 mai–29 iunie 2026, directoarea comercială ar fi susținut că bancnotele primite erau false. Procurorii afirmă că aceasta ar fi primit de la aceeași persoană, prin intermediul lui V.M., echivalentul în lei al celor 3.800 de dolari, respectiv 17.200 de lei.

Liliana Sorescu este director comercial la Uzina Mecanică Plopeni din 2024. Înainte de preluarea funcției, aceasta a condus serviciul de Achiziții.

Uzina Mecanică București vizată de dosarul DNA este una dintre principalele companii ale industriei românești de apărare și funcționează ca filială a Companiei Naționale Romarm. Societatea este specializată în producerea, asamblarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate și a tancurilor.

La Uzina Mecanică București este produs tancul TR-85M1, iar compania participă și la procesul de revitalizare a modelului TR-85M1R. În baza parteneriatului cu General Dynamics Land Systems, uzina produce și transportoarele blindate Piranha V destinate Armatei Române.

În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 344 de milioane de lei și un profit de 12,5 milioane de lei. Uzina avea aproape 200 de angajați și datorii la bugetul de stat în valoare de 115,5 milioane de lei.

Uzina Mecanică Plopeni este, de asemenea, o filială Romarm. Compania produce muniție de artilerie, muniție de calibru mediu, componente pirotehnice și contramăsuri destinate forțelor armate. Societatea a avut în 2025 o cifră de afaceri de 108,5 milioane de lei, un profit de 10,6 milioane de lei și 410 angajați. Datoriile către stat ajungeau la 72,6 milioane de lei.

Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir sunt două dintre principalele capacități de producție ale industriei naționale de apărare. Acestea funcționează ca filiale separate ale Romarm după divizarea fostei Uzine Mecanice Cugir, realizată în anul 2004.

Uzina Mecanică Cugir produce muniție de diferite calibre, pistoale, mitraliere, încărcătoare și componente pentru armament. Compania desfășoară și activități de mentenanță, modernizare și demilitarizare. Uzina este una dintre puținele fabrici din România care pot produce muniție potrivit standardelor NATO.

În 2025, compania a avut o cifră de afaceri de 243 de milioane de lei și un profit de aproape 33 de milioane de lei. Societatea are aproximativ 950 de salariați.

Fabrica de Arme Cugir este principalul producător român de arme individuale pentru infanterie. Aici sunt fabricate puști de asalt, pistoale-mitralieră, mitraliere, puști semiautomate și alte tipuri de armament destinate forțelor armate și structurilor de ordine publică. Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 48,5 milioane de lei și o pierdere de aproape 13 milioane de lei. Datoriile către bugetul de stat erau de 52,3 milioane de lei, iar societatea avea 770 de angajați.

Uzina Mecanică Plopeni a mai fost vizată de un dosar de corupție al DNA în anul 2022.

La acel moment, un director comercial și un consilier juridic au fost acuzați de trafic de influență. Aceștia ar fi pretins și primit bani și alte produse de la un om de afaceri, în schimbul exercitării influenței asupra directorului general al uzinei.

Demersurile ar fi vizat aprobarea unei plăți, emiterea unor bilete la ordin și continuarea raporturilor comerciale dintre uzină și firma omului de afaceri.

În actualul dosar, celor patru inculpați le-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, conform Codului de procedură penală. Stabilirea vinovăției poate fi făcută numai de instanța de judecată.