Şef de poliţie din Giurgiu, reţinut de DNA într-un dosar de mită

Un comisar de poliţie care conduce o secţie rurală din judeţul Giurgiu, fratele acestuia şi reprezentantul unei societăţi comerciale au fost reţinuţi pentru 24 de ore într-un dosar de corupţie, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticoruție. Procurorii DNA îi acuză pe cei trei de luare de mită, complicitate la luare de mită şi dare de mită.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a ofiţerului de poliţie Ştefan-Claudiu Barbu, comisar şi şef al Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 din Mihăileşti, judeţul Giurgiu.

În acelaşi dosar au fost reţinuţi fratele acestuia, acuzat de complicitate la luare de mită, şi reprezentantul unei societăţi comerciale, cercetat pentru dare de mită.

Cei trei urmau să fie prezentaţi joi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2026, Ştefan-Claudiu Barbu ar fi cerut şi primit, direct sau prin intermediul fratelui său, foloase necuvenite de la reprezentantul companiei. Firma construia un parc fotovoltaic în localitatea Coteni, judeţul Giurgiu, iar pentru transportul materialelor era necesară folosirea unor autocamioane care depăşeau tonajul maxim admis pe anumite drumuri din zonă.

În schimbul banilor şi al unor beneficii obţinute prin contracte comerciale, poliţistul ar fi promis că va evita efectuarea unor controale şi aplicarea unor sancţiuni.

Printre foloasele menţionate de procurori se află suma de 20.000 de lei, remisă în 2 aprilie prin intermediul fratelui său, precum şi contracte de prestări servicii încheiate, în beneficiul societăţii administrate de acesta, cu firma implicată în lucrările la parcul fotovoltaic.

„În schimbul acestor foloase, inculpatul Barbu Ştefan-Claudiu ar fi promis că nu îşi va îndeplini atribuţiile de serviciu şi că va împiedica lucrătorii de poliţie din subordine să efectueze controale specifice asupra transporturilor realizate de societate”, arată sursa citată.

DNA precizează că transporturile cu autocamioane care depăşeau tonajul maxim admis tranzitau comunele din zonă pentru realizarea lucrărilor.

„Pentru a evita sancţionarea acestor transporturi, inculpatul Barbu Ştefan-Claudiu ar fi pretins şi primit foloasele menţionate anterior”, menţionează aceeaşi sursă.

Cei trei inculpaţi au fost informaţi cu privire la calitatea procesuală şi acuzaţiile formulate împotriva lor. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.