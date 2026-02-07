Mită la Sectorul 5. Scene din ancheta DNA. Tranzacțiile s-ar fi făcut în toaleta Primăriei

Procurorii DNA au declanșat o anchetă de corupție la Primăria Sectorului 5, după ce un polițist local, poreclit „Pedro”, a primit mită de 18.000 de euro de la un dezvoltator imobiliar pentru a urgenta recepția unui ansamblu rezidențial. O parte din bani ar fi fost redistribuită către șefi ai primăriei, tranzacțiile desfășurându-se chiar în toalete.

Tribunalul București a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea procurorilor DNA de arestare preventivă a trei funcționari cu funcții de conducere din Primăria Sectorului 5, cercetați într-un dosar de corupție.

Este vorba despre Iulian Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca, arhitectul-șef al instituției, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale Sector 5. Cei trei au fost reținuți vineri de procurorii anticorupție și prezentați sâmbătă instanței cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul a respins solicitarea DNA și a dispus plasarea inculpaților sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

În același dosar este cercetat și Cătălin Olaru, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, care a fost de asemenea plasat sub control judiciar.

Totodată, un administrator al mai multor societăți comerciale, suspectat că ar fi intermediat mitele pentru funcționarii din Primărie, a fost arestat preventiv vineri, pentru 30 de zile.

Potrivit referatului de arestare trimis instanței, în noiembrie 2024, reprezentanții unei firme din cadrul unui dezvoltator imobiliar au solicitat recepția unui ansamblu rezidențial de pe strada Înclinată, nr. 12, la o lună după finalizarea lucrărilor. Direcția Generală de Poliție Locală a comunicat că funcționarii nu se pot prezenta la recepție din cauza aglomerării.

Reprezentantul firmei, C.G., s-a prezentat la Primăria Sectorului 5 pentru recepția unui ansamblu rezidențial, fiind presat de antecontractele semnate pentru apartamente. La discuțiile cu I.P., polițist local la Serviciul Disciplină în Construcții, acesta a indicat că data recepției trebuie reprogramată din cauza aglomerării, ceea ce punea firma în dificultate, iar C.G. a luat decizia de a folosi banii disponibili acasă pentru plata taxelor și a cheltuielilor societății.

În următoarele zile, C.G. a revenit la primărie și a oferit polițistului suma de 18.000 euro, parte din cele 100.000–120.000 de lei pe care îi avea în numerar pentru acoperirea cheltuielilor firmei, menținând documentația contabilă și consultând administratorul societății pentru fiecare sumă. Potrivit referatului de arestare, procedurile vizau atât recepția, cât și certificatul de atestare a edificării.

Reprezentantul firmei, C.G., a efectuat plata de 18.000 euro către polițistul local I.P., sumă echivalentă cu aproximativ 90.000 lei, într-o pungă de plastic în mașina sa, după ce împreună cu cei doi polițiști locali au verificat exteriorul clădirilor și documentația în biroul de vânzări al ansamblului de pe strada Înclinată nr. 12. Procedura a durat aproximativ o oră și jumătate, iar la scurt timp, procesul-verbal de recepție și certificatul de atestare a edificării au fost predate firmei.

Ulterior, C.G. a mărturisit superiorului său că a dat mita de 18.000 euro, iar superiorul a început să-l suspecteze de însușirea sumei. În urma denunțului, DNA a demarat ancheta și a implicat un investigator sub acoperire, care s-a întâlnit cu I.P. pe 11 noiembrie 2025 în zona Sebastian, polițistul fiind îmbrăcat în uniforma de serviciu.

Pe 19 ianuarie 2026, polițistul I.P. a primit într-o toaletă a Primăriei un plic cu 2.000 de euro de la reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, ca parte a unei sume promise pentru efectuarea recepției unui imobil de pe strada Nuțu Ion nr. 2. Tranzacția a fost documentată de procurori și păstrată ca probă, în contextul în care anterior polițistul a încasat și alte sume, inclusiv 18.000 euro, redirecționate către superiori pentru semnarea documentelor de fiscalizare.

Ancheta DNA a arătat că I.P. a colaborat cu procurorii și a efectuat mai multe întâlniri cu Florin Chioran și alți oficiali, împărțind diferența de 6.000 euro, iar verificările imobilului de pe strada Nuțu Ion au evidențiat probleme tehnice care au împiedicat recepția, toate aceste tranzacții fiind monitorizate și înregistrate pentru documentarea dosarului.