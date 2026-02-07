Mită la Sectorul 5. Stenograme DNA: Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul. Oala acoperită nu dă gunoaie în ea

Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-șef Robert Mihai Başca și directorul general adjunct al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran, au fost reținuți vineri seara pentru 24 de ore. Cei trei urmau să fie prezentați sâmbătă Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

În același dosar, Cătălin Olaru, șeful Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, a fost plasat sub control judiciar. Totodată, un administrator al mai multor societăți comerciale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, administratorul firmelor ar fi pretins și primit 40.000 de euro, în două tranșe egale, de la doi oameni de afaceri. Banii ar fi fost solicitați în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului-șef al Sectorului 5, Mihai Başca, pentru urgentarea documentelor necesare finalizării unui imobil.

Prima tranșă, de 20.000 de euro, ar fi fost remisă la finalul lunii decembrie 2025. Joi, înaintea reținerilor, anchetatorii au descoperit la percheziție cea de-a doua tranșă de 20.000 de euro, primită de la unul dintre oamenii de afaceri.

Din suma promisă, Mihai Başca ar fi primit 15.000 de euro pentru sprijinul acordat în vederea efectuării și admiterii recepției la terminarea lucrărilor. Restul de 15.000 de euro urma să fie remis ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcției.

În acest context, arhitectul-șef ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 și ai Poliției Locale pentru urgentarea și îndeplinirea unor acte care intrau în atribuțiile acestora.

Anchetatorii susțin că Iulian Cârlogea, cunoscând promisiunile financiare făcute către arhitectul-șef, ar fi insistat, verbal și telefonic, pe lângă Florin Chioran, pentru inițierea și finalizarea rapidă a recepției lucrărilor imobilului.

Florin Chioran ar fi emis și semnat documentele privind recepția și valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către polițiștii locali din subordine, iar după constatarea unor nereguli la controlul din 13 ianuarie 2026, ar fi redistribuit dosarul către Cătălin Olaru. Acesta ar fi semnat procesul-verbal de recepție fără verificarea directă a construcției și fără consemnarea neregulilor identificate anterior.

În același dosar, procurorii au mai stabilit că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Florin Chioran ar fi primit de la un subordonat 70.000 de lei și 3.100 de euro pentru semnarea rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale. Documentul permitea fiscalizarea a două imobile aflate în proprietatea unei societăți comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepția la terminarea lucrărilor.

Ancheta este în desfășurare și față de alte persoane, au precizat procurorii.

Potrivit anchetatorilor, subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost persoana prin care s-ar fi luat mita, în valoare de 18.000 de euro. Acesta a fost interceptat în timp ce făcea referire la o sumă inițial pretinsă de 24.000 de euro, dar din care ar fi fost remisă doar o parte.

Din interceptări rezultă reticența acestuia de a discuta despre bani și temerea de a aborda subiectul în autoturism, din cauza unei posibile interceptări.

TM (investigator sub acoperire): Adică, am… Da, plus ce era de pus înapoi, adică, într-un final, v-am zis:„ Omul contează și când mergem să ne facem treaba să se facă treaba și să nu mai existe alte discuții!” Acum, în ceea ce privește relația dumneavoastră cu el… IP (polițist local): Cu cine, cu GABI? TM: Cu GABI! IP: Da. TM: Pe noi ne interesează foarte mult, că noi știm foarte bine câți bani am dat, dar nu știm câți bani au ajuns la dumneavoastră! IP: Nu dezgropăm morții! IP: Păi, ar trebui să dezgropăm morții pentru că e o problemă de a nu avea probleme pe viitor. Deci, GABI ne-a sunat… IP: Așa! TM:… și ne-a zis:„Domn’e, omuʼ vrea 24.000. COSMIN, de unde…Vezi că avem acolo… Du-te și ia!” Ne-a prins, cumva, pe amândoi, cu alte treburi. Da? Și acum, de la discuția cu băieții ăia de la Sectorul 6, ne-am gândit că, pe aceași chestie, nu au ajuns toți banii la dumneavoastră. Vorbim deschis, adică, nu… Da?!Noi…

IP: Nu prea-mi plac mie astea! TM: Haideți să ieșim din mașină! IP: Nu prea-mi plac … TM: Nu-i problemă! Fumați? IP: Nu-mi plac discuțiile astea cu …[neintelegibil]… TM: Nu-i problemă! Na! E … Practic, suntem în aceași oală, cum ar veni. …[râde]… IP: …[expresie obscenă]…Deci, tu îmi spui?! Mă întrebi o chestie…Oricum n-a fost ă… TM: Ideea-i în felul următor: pe noi ne deranjează niște aspecte. Da?! Momentul în care noi avem o discuție cu cineva, așa să fie discuția! Pentru că mă duc și se uită ăla urât sau nu îmi semnează, sau se întâmplă altceva. Corect? IP: Nu. Deci, ca s-o …[se bâlbâie]… închidem. TM: Pentru că eu vreau… IM: Deci, M……[se bâlbâie]… TM: …să și reparăm niște lucruri dacă s-a întâmplat ceva. IP: M.,, ca s-o…[se bâlbâie]… ca s-o închidem…Las-o așa cum a fost aia. N-a fost ce spui tu. Da? Așa… TM: …[oftează]…m-apucă răul! IP: Și atuncea las-o așa! Da? TM: Păi nu daʼ m-apucă răul pentru că nu-i O.K. IP: Nu măi, gata! Nu, noi să fim sănătoși! TM: Daʼ nu-i O.K. din punctul nostru de vedere, poate pe dumneavoastră v-a mulțumit, dar noi nu vrem să stricăm relațiile. IP: Nu… Deci, dacă… mi-a zis că o să mă sune cineva din partea lui COSMIN. O.K. n-am nicio problemă. TM: Păi, dʼasta am și zis că rămâne discuția, cumva, între noi. IP: Da. Gata! TM: Ați înțeles? Deci, să înțeleg că și-a păstrat obiceiul … IP: Nu știu! Da! Tu-i știi mai bine . Noi ne știm de acum. TM: Păi, nu… eu nu știu mai bine! …[râde]… IP: Deci… TM: Dumneavoastră știți mai bine. IP: Las-o așa! TM: Păi, eu aș lăsa-o daʼ… IP: Las-o așa! IP: Las-o așa!

TM: Continuăm acuma pe VIILOR… IP: Nicio problemă, suntem… Ai numărul meu de telefon, vorbim oricând. TM: Bun, deci, mai puțin. IP: Ca să înțelegi… TM: Deci, mă interesează!Mai puțin, nu? IP: Deci, e primul nostru contact, nu…Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul… TM: O.K. Nu-i problemă! Ideea este că de acum încolo vom discuta doar noi doi, ca să știți. IP: O.K. Gata! TM: Eu nu am fost nici prea direct sau cum considerați dumneavostră. Da? Dar aspectele astea, contează foarte mult. IP: E bine… TM: Dacă, dacă vă raportați la cum gândim noi, în relația cu oamenii și cu relațiile pe care ni le facem pʼacolo, pʼacolo, pʼacolo… IP: Voi să fiți sănătoși! Da? TM: Păi și dumneavoastră! IP: Deci, noi să fim sănătoși… TM: Eu nu insist! Eu nu insist! Am înțeles…V-a dat mai puțin! Nu-i problemă dar, nu e ok! Nu e O.K.! Asta vreau să zic că nu este O.K.!

IP: Las-o așa! Să fii sănătos că pe mine mă interesează să fii sănătos! TM: Și dumneavoastră, și v-am zis: „Păstrăm legătura noi. GABI o să se ocupe doar de autorizații, acte…” IP: Fără probleme! Deci, discutăm doar… TM: Ca să știți! IP: Nu-mi place cu discuțiile astea, și nu se fac discuțiile astea că… TM: Discuțiile astea se fac pentru că… Știm amândoi! IP: Ideea era … TM: Dacă venea unul străin, mai ziceai…Nici nu, daʼ nici nu exista…[se bâlbâie]… Nu aveați de ce să vă vedeți, dar atâta timp cât suntem implicați direct și știm! Da? Că noi i-am dat luʼ GABI o sumă de bani și n-au ajuns cât trebuie, e o problemă foarte mare! Că de ce vă spun? Dacă spuneți că sunteți mulțumiți și-i O.K., eu n-am nicio problemă, dar… IP: Nu mai… Nu mai discutăm! Gata! Am închis subiectul! Să fii sănătos! TM: Vă salut! Mai uitați-vă dacă daʼ…[râde]… IP: Crezi că-s…?! TM: Nu-s probleme! IP: Auzi domn’e: „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea!” TM: Da dar… IP: Da? TM: Dar știți că și omul nemulțumit, când te duci să apelezi a doua oară la el nu mai… E… IP: Nu. Vorbim… Vorbim… Ținem legătura! Hai! Te pup! TM: Ne auzim! Sănătate, numai bine! N-o pup că ne facem probleme! …[râde]… INTERLOCUTOARE: Te pup! Pa! Pa! IP: Hai! TM: Sărut mâinile și sănătate!