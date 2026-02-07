Mită la Primăria Sectorului 5. Arhitectul șef, 15.000 de euro pentru documente. Director adjunct în Poliția Locală, 70.000 de lei

Procurorii DNA au anunțat, sâmbătă, reținerea pentru 24 de ore a lui Iulian Constantin Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, a lui Robert‑Mihai Başca, arhitect‑șef al Primăriei Sectorului 5, și a lui Florin Chioran, director general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5. Cei trei urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Iulian Constantin Cârlogea este acuzat de complicitate la trafic de influență, Robert‑Mihai Başca de trafic de influență, iar Florin Chioran de luare de mită în formă continuată, cu două acte materiale, și instigare la fals intelectual.

În același dosar, procurorii anticorupție au reținut un administrator al mai multor societăți comerciale, acuzat de trafic de influență și dare de mită. Acesta a fost deja plasat în arest preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul București.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, administratorul ar fi pretins și primit de la doi oameni de afaceri, suspecți în cauză, 40.000 de euro, în două tranșe egale, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și asupra arhitectului‑șef al Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcției unui imobil.

Prima tranșă, în valoare de 20.000 de euro, ar fi fost primită la finalul lunii decembrie 2025.

Procurorii arată că din suma totală primită, administratorul ar fi promis arhitectului‑șef Robert‑Mihai Başca suma de 30.000 de euro: „Din această sumă, Başca ar fi primit efectiv 15.000 de euro, după încasarea primei tranșe, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării și admiterii recepției la terminarea lucrărilor. Diferența de 15.000 de euro urma să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcției.

În acest context, Robert‑Mihai Başca ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 și ai Direcției Generale a Poliției Locale Sector 5 pentru urgentarea și îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile lor de serviciu, respectiv efectuarea și admiterea recepției la terminarea lucrărilor și emiterea documentelor de atestare a edificării unui imobil de locuințe situat în Sectorul 5 al municipiului București”.

La data de 5 februarie 2026, administratorul societăților comerciale ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de‑a doua tranșă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă. Procurorii anticorupție au identificat suma respectivă cu ocazia percheziției efectuate la autoturismul acestuia.

Potrivit DNA, Iulian Constantin Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către arhitectul‑șef Robert‑Mihai Başca, ar fi insistat verbal și telefonic pe lângă Florin Chioran, director general adjunct al Poliției Locale Sector 5, pentru inițierea și finalizarea cu celeritate a recepției lucrărilor imobilului.

Procurorii DNA mai arată că Florin Chioran ar fi emis și semnat documentele privind recepția și valoarea finală a lucrărilor și ar fi repartizat lucrarea către polițiștii locali din subordine. După constatarea unor nereguli la controlul efectuat în data de 13 ianuarie 2026, Chioran ar fi redistribuit lucrarea către Cătălin Olaru, șeful Serviciului Disciplina în Construcții, care ar fi semnat procesul‑verbal de recepție fără a verifica nemijlocit construcția și fără a consemna neregulile constatate.

În acest context, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 6 ianuarie 2026, față de Cătălin Olaru, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual.

DNA mai precizează că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Florin Chioran, în calitate de director general adjunct al Poliției Locale Sector 5, ar fi primit de la un subordonat 70.000 de lei, echivalentul a aproximativ 14.000 de euro, precum și 3.100 de euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Prin această adresă erau fiscalizate două imobile aflate în proprietatea unei societăți comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepția la terminarea lucrărilor.