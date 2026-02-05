Medicul din județul Alba, acuzat de luare de mită în formă continuată, arestat preventiv

Medicul din Sebeș, județul Alba, reținut după ce ar fi primit de la șase persoane sume cuprinse între 100 și 600 de euro, în schimbul revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, a fost arestat preventiv. Acesta este suspectat de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă, deoarece a fost condamnat anterior, prin acord de recunoaștere a vinovăției, pentru fapte similare, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat, joi, că procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Adrian Ienea, medic primar de expertiză medicală la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă - Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeș, sub acuzația de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise la finalul lunii ianuarie 2026, atunci când medicul se afla la serviciu și își desfășura activitatea.

„În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacităţii de muncă, având printre atribuţii efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul Ienea Adrian a primit în mod direct şi pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 şi 600 de euro în legătură cu îndeplinirea acestor atribuţii de serviciu”, au anunțat procurorii.

Miercuri, procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. În acest context, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba a admis solicitarea.

„În cursul zilei de 04.02.2026, procurorul a propus arestarea preventivă a inculpatului Ienea Adrian pe o durată de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a admis propunerea”, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Medicul fusese condamnat anterior pentru luare de mită, tot în legătură cu activitatea profesională. Pe data de 6 iunie 2025, acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, fiind condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Termenul de supraveghere stabilit de instanță a fost de trei ani și șase luni. Hotărârea a rămas definitivă în 13 ianuarie 2026.