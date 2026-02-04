Fosta judecătoare Adina Daria Lupea: Magistrații incomozi riscă să fie vizați din nou de DNA

Fosta judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, Adina Daria Lupea, avertizează asupra unui posibil plan de revenire la „practicile” din perioada Kovesi. În opinia sa, există riscul ca judecătorii considerați incomozi să fie din nou vizați de anchete penale. Lupea susține că, în trecut, această metodă era folosită pentru a controla activitatea magistraților, iar unele dosare erau instruite chiar pentru a-i intimida. Într-o postare pe Facebook, Lupea atrage atenția că gruparea de magistrați „revoluționari”, cunoscuți sub hashtagul #rezist, urmărește să reactiveze competența DNA de anchetare a magistraților, inclusiv judecători din toate gradele de jurisdicție, de la tribunale până la Înalta Curte de Casație și Justiție, și chiar membri ai CSM.

Fosta judecătoare a relatat un episod legat pentru modul în care s-ar fi făcut selecția la DNA în acea perioadă.

Un procuror venit de la un parchet de tribunal ar fi fost întrebat ce măsuri ar lua dacă un dosar i-ar fi restituit în faza de cameră preliminară. Deși a oferit toate răspunsurile prevăzute de Codul de procedură penală, acesta ar fi fost considerat „greșit”.

„Un fost coleg procuror, cu grad de parchet de pe lângă Tribunal și-a încercat și el norocul în acele vremuri la un interviu pentru DNA. Și a fost întrebat ce face dacă i se restituie un dosar în camera preliminară. A încercat omul toate răspunsurile. Completez probatoriul, declar contestație, cam ce spunea CPP. A picat cu brio. Pentru că, așa cum a aflat ulterior, răspunsul corect era: 'Îi fac dosar penal judecătorului de caz!' Omul nu a mai încercat veci să mai promoveze în această structura”, a arătat fosta judecătoare.

Fosta judecătoare a avertizat că acele practici ar putea fi aplicate din nou. Ea a explicat că, în aceste condiții, revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA ar permite unui procuror de judecătorie, fără experiență în cazuri complexe, să ancheteze judecători din toate gradele de jurisdicție, inclusiv de la Înalta Curte de Casație și Justiție, CSM și CCR.

„Aceste vremuri le vor reinviate vajnicii magistrați 'revoluționari', fani Recorder. Revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA când un procuror de judecătorie, fără o minimă experiență în dosare de anvergură, anchetă judecători din toate gradele de jurisdicție, inclusiv ICCJ, chiar și CSM și CCR”, a continuat ea.

Potrivit acesteia, astfel de dosare ar fi întocmite la comandă, afectând cariere și vieți nu doar în rândul magistraților, dar și al altor persoane implicate, în timp ce cei implicați ar fi convinși că, fiind aliați ai DNA, nu vor suporta consecințe.

„Dosare făcute la ordin, prin care s-au distrus destine, nu numai din magistratură, convinși fiind că atâta vreme cât sunt parteneri ai DNA de ei nu se va atinge nimeni”, a adăugat Lupea.

Lupea a explicat că promovarea în DNA a procurorilor cu experiență limitată în dosare complexe favoriza acest tip de abuz.

„Aceștia erau convinși că, fiind parteneri ai DNA, nu vor fi trași la răspundere și puteau distruge destine prin dosare întocmite la comandă”, a precizat Lupea.

Fosta judecătoare subliniază că „revoluționarii” care atacă acum conducerea instituțiilor de justiție sunt adesea magistrați cu frustrări profesionale, conflicte disciplinare sau cariere stagnante, care încearcă să-și răzbune eșecurile prin campanii publice.

„De altfel, dacă va uitați cu atenție, aproape toți din documentarul Recorder și magistrații care s-au alăturat ulterior sunt oameni cu mari frustrări. Ori nu le-a reușit o delegare sau detașare și au fost trimiși înapoi de unde au venit, ori au avut probleme de conduită profesională și acțiuni disciplinare sau chiar sancțiuni disciplinare menținute, ori nu au avut acces în CSM sau alte structuri ori la unele funcții. Plus conflicte cu orice conducere. Pentru mine, sunt doar niște actori de proastă calitate, care doresc răzbunări conjuncturale, care se victimizeaza că dacă vorbesc vor avea cercetări și sancțiuni disiplinare”, a explicat Lupea.

Fosta judecătoare subliniază că, potrivit experienței sale în sistem, judecătorii de bună credință, care respectă independența și inamovibilitatea, nu își doresc revenirea la practicile represive din trecut.

„Sunt convinsă că cei care au rămas în sistem mai au resurse să lupte pentru a nu ne întoarce în beznă”, încheie Lupea, punctând că revenirea la era cătușelor ar reprezenta o amenințare directă la independența magistraților.