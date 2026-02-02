Românii, nevoiți să despăgubească patru magistrați, victimele ale terorii DNA

Au existat judecători care să se opună mecanismului criminal pus la punct de Gruparea de Criminalitate Organizată „Coldea-Kovesi”? Au existat, spre cinstea lor, dar cei care îndrăzneau asta se expuneau la riscuri imense. Unii, așa cum este cazul judecătorului Stan Mustață, au plătit cu viața. Alții au scăpat vii, însă cu nervii și sănătatea distruse de teroarea suferită. Despre ei nu ați auzit nimic din mizeria securistă montată de „Recorder”.

Am descris de zeci de ori. Reiau, pentru cine nu știe, sau nu-și mai amintește. Totul începea cu un denunț! El era obținut fie de un procuror DNA, de la cineva aflat deja în anchetă, în schimbul reducerii pedepsei, fie de un ofițer SRI, de la un condamnat aflat deja în penitenciar, în schimbul îmbunătățirii regimului de detenție. Pasul următor era arestarea țintei Binomului SRI-DNA, în baza denunțului smuls.

După acest al doilea pas, urma practic măcelărirea nefericitului aflat în calea planurilor politice și financiare ale Sistemului Paralel de Putere, care debuta cu arestarea. Una cât mai umilitoare, transmisă de televiziuni în direct și trâmbițată cu date „pe surse” de jurnaliștii deontologi, adică de sifoanele SRI și DNA.

Notele și interceptările SRI începeau să umple coperțile dosarului. Primele, fără niciun suport probatoriu, întocmite după tipicul clasic al securiștilor, în baza metodei „prin mijloace specifice s-a stabilit că”. Interceptările intrau și ele în dosar, invariabil trucate, tăiate și lipite convenabil, sau pur și simplu rescrise total diferit față de ceea ce se auzea pe suport, astfel încât să pară că probează vinovăția celui vânat.

Nu, nu apăreau diferențe față de spusele reale din vreo eroare omenească, pentru că se greșea vreo literă, ci erau înlocuite cuvinte, sintagme și chiar propoziții întregi. Un singur exemplu: în Dosarul „Paltin Sturdza” cuvântul „fază” a fost înlocuit cu „mită”! Este doar un exemplu din mii de asemenea falsificări.

În scurt timp, unul determinat doar de durata presiunilor pe care procurorii DNA le făceau pentru a-l transforma pe cel anchetat, la rândul său, în denunțător al altor români cărora le venea rândul să fie eliminați, notele SRI erau transformate în rechizitoriu, iar dosarul pleca la instanță.

Lovitura finală era dată de judecători captivi combinației Coldea-Kovesi, fie colaboratori ai serviciilor, fie șantajați cu date din dosarele SIPA, fie ambele, aleși cu grijă în trageri la sorți aranjate, botezate „aleatorii”. Aceștia nu mai aveau de făcut altceva decât să pronunțe pedepsele cu privare de libertate.

Cum spuneam mai sus, au existat judecători care nu s-au subordonat procurorilor din Combinația „Coldea-Kovesi”. Puțini, dar au existat. Caracterul le-a păstrat neștirbită prestanța profesională, au îndurat batjocura la care au fost supuși de spirochetele care infectaseră Justiția, au înfruntat anchetele și persecuțiile la care au fost supuși. După ani de chin și-au găsit dreptatea.

Printr-un titlu-șapou din „Luju”, jurnalistul Valentin Busuioc anunță că „Ticăloșia Man-Chirculescu-Popovici ne costă 80.000 de euro - Victimele procurorilor DNA Ciprian Man, Dan Chirculescu și Gheorghe Popovici au răzbit după 6 ani și două rejudecări. ICCJ a menținut decizia din 2024 prin care CATM a obligat statul să achite daune morale de câte 20.000 euro magistraților Florica Roman, Beatrix Cuc, Ovidiu Galea și Denisa Vidican. Dosarul penal din cauza căruia cei patru au stat suspendați din funcție 1 an și 8 luni a picat în camera preliminară, apoi a fost clasat”

Calvarul celor patru judecători a început în 2012, atunci când au fost acuzați fără niciun temei de comiterea unor fapte de corupție. Execuția celor patru magistrați a fost pusă la cale de DNA Oradea, unitate de suflet a Cuplului „Coldea-Kovesi”. Motivul real era acela că cei patru magistrați refuzau să vopsească dosare și să nenorocească oameni nevinovați, așa cum le solicita șeful DNA Oradea, procurorul-paraditor Ciprian Man.

Consecința refuzului s-a materializat într-un dosar penal prin care procurorii Ciprian Man și Dan Chirculescu de la DNA Oradea i-au trimis pe cei patru magistrați în judecată. Rechizitoriul, confirmat de către procurorul Gheorghe Popovici, șeful de la acea vreme al Secției I de la DNA Central, a murit din prima, de la camera preliminară, după care a fost clasat. Prigoana a continuat însă. În baza unui dosar practic mort, CSM i-a suspendat pe cei patru magistrați pentru aproape doi ani.

Au urmat ani lungi de procese în care cei patru magistrați și-au căutat dreptatea. Într-un final, după două trimiteri la rejudecare, în 27 ianuarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv obligarea statului român la plata unor despăgubiri de 20.000 de euro, pentru fiecare dintre cei patru magistrați. Într-o palidă măsură, teroarea și batjocura declanșate împotriva lor de DNA Oradea au fost compensate.

Statul va scoate din buzunarele cetățenilor români suma de 80.000 de euro pentru a-i despăgubi pe magistrații Florica Roman, Beatrix Cuc, Ovidiu Galea și Denisa Vidican. Le plătesc bucuros celor patru victime partea mea din suma cuvenită. Aștept însă ca banii să se întoarcă la buget printr-o acțiune în regres a statului român împotriva procurorilor Ciprian Man, Dan Chirculescu și Gheorghe Popovici.