Furtul milionului de euro din Mediaș, lămurit de anchetatori. Ce au descoperit polițiștii după reținerea suspectului

Cazul furtului spectaculos din municipiul Mediaș, prezentat inițial ca un jaf de proporții uriașe, capătă contururi mult mai precise după intervenția polițiștilor din Sibiu.

Bărbatul acuzat că a sustras un seif plin cu bani și bijuterii dintr-o locuință a fost identificat și reținut, iar ancheta a stabilit că suma reclamată de victimă, de un milion de euro, nu corespunde realității constatate de anchetatori.

Jaful a avut loc în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, într-o locuință din Mediaș. Proprietarul a sesizat poliția, susținând că din seiful dispărut se aflau aproximativ 700 de grame de aur, mai multe bijuterii și suma de un milion de euro. Informația a atras imediat atenția, fiind vorba despre una dintre cele mai mari sume reclamate vreodată într-un dosar de furt din zonă.

Investigațiile desfășurate ulterior au dus însă la o clarificare importantă. Potrivit verificărilor făcute de anchetatori, valoarea reală a prejudiciului se ridică la aproximativ 375.000 de euro. Suma, deși considerabilă, este semnificativ mai mică decât cea inițial declarată de victimă. Banii nu au fost recuperați până în acest moment.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu au reușit să îl identifice pe principalul suspect la scurt timp după producerea faptei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Mediaș, bănuit că ar fi pătruns în locuință și ar fi sustras seiful.

Într-un comunicat oficial, IPJ Sibiu a precizat modul în care a fost gestionată ancheta.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au demonstrat o implicare susținută și profesionalism în soluționarea unui caz de furt calificat dintr-o locuință din municipiul Mediaș, reușind identificarea și reținerea unui bărbat, bănuit de comiterea faptei”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Reținerea suspectului a fost dispusă pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând ca procurorii să decidă asupra măsurilor preventive ce se impun în continuare.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale acestui dosar îl reprezintă diferența majoră dintre suma declarată inițial de victimă și valoarea stabilită de anchetatori. Potrivit surselor din anchetă, evaluarea a fost făcută pe baza unor elemente concrete, inclusiv declarații, documente și verificări privind proveniența banilor și bunurilor reclamate ca fiind furate.

Deși victima a susținut că ar fi fost deposedată de un milion de euro, ancheta a indicat un prejudiciu de aproximativ 375.000 de euro, la care se adaugă cantitatea de aur și bijuterii. Diferența nu a fost explicată public până în acest moment, iar anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care sumele au fost declarate.

Cazul este instrumentat în continuare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit autorităților, cercetările vizează stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul, precum și identificarea eventualilor complici sau a traseului banilor dispăruți.

Anchetatorii analizează inclusiv modul în care seiful a fost transportat și dacă suspectul a acționat singur sau cu ajutorul altor persoane. În paralel, sunt verificate și aspecte legate de proveniența sumelor de bani aflate în seif, o procedură standard în astfel de cazuri.