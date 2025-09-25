Descinderi masive la Sibiu pentru corupție și delapidare în silvicultură

Joi dimineaţă, peste 200 de poliţişti şi jandarmi desfăşoară 41 de percheziţii în nordul judeţului Sibiu, într-un dosar penal ce are ca obiect fapte de corupţie şi delapidare în domeniul silvic. „La această oră, peste 200 de poliţişti şi jandarmi efectuează o razie în zona de nord a judeţului. În cadrul raziei, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, poliţiştii sibieni pun în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară”, a transmis IPJ Sibiu.

Conform sursei citate, acţiunile se desfăşoară într-un dosar penal ce priveşte infracţiuni de corupţie şi delapidare în domeniul silviculturii, precum şi fapte de tăiere şi furt de material lemnos.

O amplă operaţiune a avut loc în vestul ţării, după apariţia mai multor suspiciuni privind fraude cu lemn raportat prin acte falsificate.

Marţi, 24 septembrie 2025, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, sprijiniţi de jandarmii clujeni şi coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, au desfăşurat trei percheziţii domiciliare în judeţele Cluj şi Sălaj. Acţiunea se derulează într-un dosar penal ce priveşte infracţiuni de fals informatic şi fals intelectual, ambele comise în formă continuată.

Descinderile i-au vizat pe trei angajaţi ai unui ocol silvic privat din judeţul Sălaj, bănuiţi că, în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025, ar fi introdus informaţii false în aplicaţia SUMAL 2.0.

Anchetatorii susţin că cei vizaţi ar fi raportat diametre şi înălţimi modificate pentru arborii inventariaţi, cu scopul de a ascunde exploatarea unui volum de masă lemnoasă mai mare decât cel înregistrat oficial. Conform știridecluj.ro, prejudiciul este estimat la peste 80.000 de lei.

De asemenea, ar fi fost manipulate şi datele referitoare la avizele de însoţire a materialului lemnos, inclusiv în ceea ce priveşte numărul arborilor şi cantitatea transportată.

În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat telefoane mobile, un laptop, documente şi înscrisuri, dar şi muniţie. Cei trei suspecţi au fost conduşi la sediul Serviciului de Ordine Publică Cluj pentru audieri, iar două dintre persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.

Cercetările continuă pentru a fi stabilită întreaga activitate infracţională şi toate împrejurările în care s-a produs fapta.