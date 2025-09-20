Managerul Spitalului Caransebeş a fost reținut pentru luare de mită

DNA a anunțat că managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită în schimbul atribuirii preferenţiale a unui contract public. Decizia survine într-un dosar complex în care este vizat şi administratorul firmei implicate.

Conform DNA, la data de 4 mai 2025, Singh Bhupinder ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la D.I., administrator al unei societăţi comerciale. Acesta a acceptat să primească suma de 250.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unui contract de achiziţie publică.

Contractul, în valoare de 900.400 lei fără TVA, viza lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Acţiunea managerului, potrivit procurorilor, intră în sfera actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu, fiind definită ca luare de mită prin prisma Codului Penal.

Singh Bhupinder a fost reţinut după ce anchetatorii au efectuat percheziţii în opt locaţii, inclusiv la sediul unei instituţii publice şi la domiciliile unor persoane fizice şi ale unor societăţi comerciale.

Potrivit comunicatului de presă al DNA, Singh Bhupinder a fost informat oficial despre calitatea sa procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa, conform articolului 307 din Codul de procedură penală.

Pe parcursul percheziţiilor, organele de anchetă au ridicat joi mai multe sume de bani de la domiciliul lui Singh Bhupinder. Sumele de bani au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire sterline, 500 franci şi 5.000 forinţi.

Potrivit surselor judiciare, Singh Bhupinder este finul lui Ion Mocioalcă, fost parlamentar PSD, care în prezent este vicepreşedinte al Curţii de Conturi. În acest dosar, procurorii acționează cu sprijinul specialiștilor din Brigada de Operațiuni Speciale și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate din Timișoara.