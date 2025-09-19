Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită

Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut de DNA în urma unor percheziții care s-au desfășurat timp de mai bine de 16 ore. Acesta este acuzat că ar fi oferit mită pentru a obține funcția, relatează Antena 3 CNN.

Anchetatorii DNA susțin că prim-vicepreședintele PNL Brașov ar fi cumpărat influența unui consilier județean, oferindu-i în schimb un post în cadrul companiei.

De asemenea, Cocoș ar fi beneficiat de sprijinul președintelui Consiliului de Administrație, căruia i-ar fi angajat o cuscră pe o funcție creată special, în ciuda lipsei totale de experiență a acesteia.

În plus, directorul general al Companiei de Apă Brașov ar fi ajuns la o înțelegere și cu șeful firmei de recrutare care organiza concursul, obținând un scor de 94,5 puncte din 100.

Pentru vineri au fost anunțate noi audieri la DNA.

Compania de Apă se confruntă cu pierderi de apă ce depășesc 40% și se află de mai mulți ani în centrul atenției publice. Fostul director încasa un salariu brut de 71.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 40.000 de lei net. Conform publicației transilvania365.ro, și alți directori beneficiau de remunerații foarte ridicate.

Actualul director general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a ocupat anterior funcția de primar al stațiunii Predeal, până în iunie 2017.

Joi dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat percheziții la sediul Companiei de Apă Brașov și la domiciliile unor politicieni locali, într-un dosar ce are ca obiect acuzații de luare și dare de mită, precum și trafic de influență, conform unor surse judiciare.

În anchetă sunt vizați actualul director general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, care este și prim-vicepreședinte al filialei PNL Brașov, dar și Todorică Constantin Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, tot din partea liberalilor.

Liviu Cocoș, actualul director al Companiei de Apă, a deținut funcția de primar al stațiunii Predeal până în iunie 2017, când mandatul i-a fost întrerupt printr-un ordin emis de prefectul de Brașov. Decizia s-a bazat pe o sentință penală definitivă, prin care Cocoș a primit un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Dosarul, deschis în 2011, se referea la atribuirea preferențială a unor locuințe ANL. Cocoș, împreună cu alți 12 consilieri locali, a fost acuzat că a oferit apartamente unor persoane cu punctaj mai mic, în defavoarea beneficiarilor care se aflau pe lista oficială.