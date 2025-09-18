DNA, la ușa directorului Companiei de Apă Brașov. Acuzații de corupție și trafic de influență

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins joi dimineață la sediul Companiei de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni locali, într-un dosar ce vizează acuzații de luare și dare de mită, precum și trafic de influență, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.

Printre persoanele vizate de anchetă se numără actualul director general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, prim-vicepreședinte al filialei locale a PNL. Dar și Todorică Constantin Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, tot din partea liberalilor.

Cele mai multe percheziții au avut loc pe raza județului Brașov. Anchetatorii au extins verificările și în județul Galați, unde au fost efectuate două descinderi.

Sursele citate au precizat că dosarul privește suspiciuni de dare de mită, luare de mită și trafic de influență, fără a fi oferite deocamdată detalii suplimentare asupra modului în care ar fi fost comise faptele.

Compania de Apă Brașov se află de mai mulți ani în atenția opiniei publice, după ce rapoartele oficiale au arătat pierderi de apă de peste 40%, în timp ce conducerea încasa salarii impresionante. Fostul director general interimar ajungea să câștige peste 71.000 de lei brut pe lună (aproximativ 14.600 de euro), ceea ce însemna un salariu net de circa 40.000 de lei (peste 8.500 de euro). Remunerații apropiate erau încasate și de ceilalți directori, fapt ce a stârnit numeroase controverse.

Actualul director al Companiei de Apă, Liviu Cocoș, a fost primar al stațiunii Predeal până în iunie 2017, când mandatul său a încetat prin ordin al prefectului de Brașov. Documentul avea la bază o sentință penală rămasă definitivă, prin care Cocoș a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Cazul din 2011 viza atribuirea preferențială a unor locuințe ANL. Cocoș, alături de 12 consilieri locali, a fost acuzat că a acordat apartamente unor persoane cu punctaj mai mic, în detrimentul altor beneficiari aflați pe lista oficială.