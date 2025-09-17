ICCJ a suspendat executarea pedepsei pentru fostul șef CNAS Lucian Duță

ICCJ a decis, miercuri, 17 septembrie 2025, suspendarea executării pedepsei aplicate fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Lucian Duță, până la soluționarea recursului în casație. Decizia a fost luată de judecătoarea Adriana Ispas de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), după ce a admis în principiu cererea formulată de Duță, informează luju.ro

Lucian Duță fusese condamnat definitiv pe 25 iulie 2022 la șase ani de închisoare pentru luare de mită, într-un dosar în care apărarea a susținut că faptele erau deja prescrise la momentul pronunțării sentinței.

Condamnarea a fost dispusă de un complet al Curții de Apel București, format din judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu. Prin suspendarea executării pedepsei, Duță urmează să fie eliberat din penitenciar în așteptarea deciziei finale privind recursul în casație.

Potrivit informațiilor disponibile, măsura luată de Înalta Curte reprezintă o premieră în practica instanței, având în vedere că, până acum, condamnările definitive erau executate integral până la pronunțarea unei hotărâri pe fond în recursul în casație, chiar și în situațiile în care ulterior instanța admitea că faptele erau prescrise sau că pedeapsa fusese aplicată eronat.

Potrivit jurnaliștilor de la Luju.ro., cazul readuce în atenție problematica duratei proceselor și efectele posibile asupra libertății persoanei în situațiile în care deciziile de condamnare pot fi infirmate la instanțele superioare.

Printre exemplele similare s-au aflat și cazurile avocaților Robert Roșu și Cristian Popescu Piedone, care au fost eliberați după ce au petrecut luni de zile în detenție, deși, ulterior, instanțele au decis în favoarea lor.

Apărarea lui Lucian Duță este asigurată de avocatul Flavius Radu, membru al Baroului București. Decizia de suspendare rămâne valabilă până la finalizarea recursului în casație, când ICCJ va stabili definitiv dacă sentința din 2022 a fost legală sau nu.

Minuta încheierii ICCJ (dosar 1196/12025) o puteți citi pe site-ul luju.ro.