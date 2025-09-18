ÎCCJ a decis reluarea de la zero a unor dosare penale

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit, printr-o decizie în recurs în interesul legii, o interpretare care poate avea consecințe majore asupra unor procese penale aflate pe rol, notează Presshub.ro.

Concret, instanța supremă a decis că un judecător care a închis dezbaterile într-un dosar și a rămas în pronunțare nu mai poate participa la deliberare și nu poate redacta sau pronunța hotărârea, dacă între timp a fost transferat, delegat, detașat sau promovat la o instanță superioară.

Procurorul General al României a ridicat problema la ÎCCJ după ce s-a constatat o practică neunitară în instanțe. Întrebarea adresată a fost dacă un magistrat aflat în această situație își păstrează obligația de a participa la deliberare și la pronunțarea hotărârii, chiar dacă nu mai face parte efectiv din instanța unde s-a judecat dosarul.

Reprezentantul Parchetului a susținut că magistratul ar trebui să finalizeze dosarul, pentru că face parte în continuare din corpul judecătorilor și a contribuit la judecarea cauzei.

Judecătorul raportor, dar și majoritatea celor 25 de judecători din complet, au considerat contrariul. Aceștia au stabilit că deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii „trebuie analizate și se supun unor reguli clare” care impun ca judecătorul să fie membru al aceluiași complet și al aceleiași instanțe și în momentul final al procesului.

Astfel, dacă magistratul a fost promovat sau detașat și nu mai figurează în instanța respectivă, completul devine „nelegal constituit”. În această situație, cauza trebuie reluată de la zero, conform art. 354 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Decizia ÎCCJ, publicată deja în Monitorul Oficial, deschide calea reluării unor procese penale de la stadiul dezbaterilor inițiale. Acest lucru poate duce la prelungirea duratei dosarelor și, implicit, la prescrierea faptelor.

Practic, în situația în care unul dintre judecători părăsește instanța după închiderea dezbaterilor și înainte de redactarea hotărârii, întregul proces trebuie luat de la capăt cu un nou complet.