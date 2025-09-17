Cum funcționa schema pusă la punct de Coldea și Dumbravă

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă au creat, după pensionare, o schemă prin care promiteau afaceriștilor pedepse mai blânde, susținând că pot influența magistrații. „Au o putere fantastică. Îi au pe toţi la mână”, se arată într-o interceptare din rechizitoriul procurorilor, citată de antena3.ro.

După pensionare, cei doi au creat o schemă prin care promiteau afaceriștilor cu probleme în justiție „optimizări” ale pedepselor, susținând că pot influența magistrații cu care colaboraseră anterior. Încercările lor vizau, în special, menținerea fricii în rândul oamenilor de afaceri față de puterea și influența foștilor șefi din SRI.

„Au o putere fantastică. Îi au pe toţi la mână”, se arată într-o interceptare din rechizitoriul procurorilor.

Informațiile sensibile la care generalii aveau acces în timpul activității lor în SRI au fost folosite după pensionare pentru a-și favoriza afacerile și pentru a convinge anumite persoane să le urmeze indicațiile.

Avocatul Trăilă era considerat principalul intermediar al intervențiilor. El își făcuse stagiatura la Valeriu Stoica, fost avocat al SRI, și astfel ajunsese să cunoască mai mulți magistrați, pe care îi aborda ori de câte ori avea ocazia.

Inculpatul Trăilă Doru-Florel avea influență în sistemul judiciar prin atragerea unor avocați înrudiți cu magistrați, prin legăturile cu foști elevi ajunși judecători sau cu magistrați pe care îi cunoscuse în perioada stagiului de practică.

„Aceste legături rezultă din cererile de abținere formulate de magistrați în dosarele instrumentate, însă relevant este faptul că inculpatul Trăilă Doru-Florel nu a beneficiat doar de o aparentă influență, ci chiar a încercat să își exercite influența asupra magistraților, sens în care magistratul Bleoancă Alexandru de la Curtea de Apel Galați, fiind audiat în calitate de martor în prezenta cauză, după ce a povestit modul în care a fost abordat de către inculpatul Trăilă Doru-Florel și contextul în care a fost contactat, a precizat: Formularea domnului avocat Trăilă a fost una generică, însă discuția s-ar fi putut duce spre o cumpărare de influență, motiv pentru care, așa cum am arătat, am evitat orice alte discuții cu referire la acest dosar”, se mai arată în rechizitoriu.

Pentru a se asigura că ordinele din sistem erau respectate, Coldea și Dumbravă foloseau firme, urmăreau și monitorizau diferite persoane, inclusiv magistrați. Cu ajutorul unor apropiați care au declarat că îi cunoșteau de mulți ani, cei doi generali au atras afaceriști cu probleme, promițându-le pedepse reduse și ridicarea unor sechestre.

Partea cu adevărat riscantă a acestei povești, în care foști șefi ai unui serviciu de informații ar fi negociat sentințe pe sume mari, este dimensiunea externă a afacerii. Coldea a fost consilierul unui premier albanez suspectat, prin intermediari, de legături cu rețele de droguri și, în același timp, era apropiat de un om de afaceri chinez asociat în trecut cu rețele de prostituție și trafic de persoane.

Wang Yan a fost expulzat din România după scandalul declanșat de dosarul Shanghai. Printre clienții bordelului condus de chinezi se aflau procurori, polițiști, ofițeri SRI și chiar fratele fostului șef al SIE, Silviu Predoiu.

Generalii Coldea și Dumbravă urmează să fie judecați pentru mai multe fapte de corupție.

„Ei făceau demersurile, începeau anchetele, ascultau oameni, puneau cap la cap niște lucruri, mai ales la cei care le erau incomozi, după care le trimiteau la DNA, la doamna Kovesi și la procurori pe care dânsa îi avea de încredere. După cum ați văzut și știți dumneavoastră atâtea exemple de procurori care au făcut dosare la comandă, oamenii au fost tăvăliți, au fost trimiși în judecată, au fost băgați și pe la „beci” foarte mulți, „beciul domnesc”. După ce puneau foc, veneau pompierii, adică dânșii: să închidă cercul. Dacă acceptai să lucrezi, să te predai, să spui că dai o parte din business, că trebuie să dai anumite sume de bani”, a spus mul de afaceri Cătălin Hideg.

Cei doi generali au fost denunțați la DNA de afaceristul Cătălin Hideg, care fusese introdus în anturaj de două persoane apropiate grupării: Dan Tocaci și Bogdan Neidoni. Bogdan Neidoni este fiul fostului colonel SRI Petre Neidoni, implicat în anii ’90 în mai multe afaceri scandaloase.