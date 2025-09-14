Vârsta de pensionare și trecerea de la cash la card. Informații de la ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că vârsta de pensionare nu va crește, după ce au circulat informații potrivit cărora românii vor lucra mai mult. „Nu va crește vârsta de pensionare, nu există niciun proiect în coaliție sau la Guvern și nu suntem de acord. Legile în vigoare nu permit așa ceva”, a explicat Manole. El a precizat că singura excepție o reprezintă magistratii, dar în rest, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată.

Ministrul a vorbit și despre plata pensiilor și trecerea de la numerar la carduri bancare. „Nu obligăm pe nimeni, libertatea de alegere este importantă și va rămâne. Însa avem nevoie să facem asta, să încurajăm trecerea de la cash la card”, a declarat Manole, pentru România TV.

El a explicat că peste jumătate dintre pensionari primesc deja banii pe card, iar statul cheltuie mult mai mult pentru plata pensiilor în numerar: „Pentru cei care primesc pe card am cheltuit 6 milioane lei, pentru cealaltă jumătate, 60 milioane lei, de zece ori mai mult. Am economisi din banii statului”.

O altă problemă abordată de Florin Manole se referă la fraudele în acordarea certificatelor de handicap: „Controalele sunt în mai multe județe și continuă să fie. Am descoperit o fraudă masivă, ștampile falsificate, documente medicale neconcludente, erori. Vinovații care fac oameni să beneficieze pe nedrept trebuie trași la răspundere”.

Ministrul a menționat că pentru cei care au beneficiat corect de încadrare nu se vor face reevaluări: „Am pus în transparență un nou proiect de remediere a criteriilor de încadrare, având în obiectiv să reducem numărul celor reevaluati pe nedrept. Ordinul e pentru viitorul încadării, nu pentru cei care au primit în trecut. Pentru cei din trecut, avem corpul de control care aplică punctul de sancțiuni unde e cazul”.

Florin Manole a recunoscut că sistemele informatice folosite pentru recalcularea pensiilor întâmpină probleme: „Da, softul nu e pe deplin funcțional și Casa de Pensii îmi trimite evaluări și evoluția. Vechea conducere e vinovată și nu are scuză pentru situația de acum. Trebuie să continuăm dezvoltarea softului, pensionarii sunt nemulțumiți pe bună dreptate”.

Ministrul a mai spus că pensionarii au motive întemeiate să fie nemulțumiți, dar că autoritățile lucrează pentru a rezolva problemele tehnice și a asigura o funcționare corectă a sistemului în viitor.