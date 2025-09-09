Economie Presiune pe pensionari, din cauza costurilor prea mari. Ce s-ar putea schimba







Jumătate dintre pensionarii din România își primesc în continuare pensiile prin Poșta Română, iar această metodă generează costuri mult mai mari pentru stat, de zece ori mai ridicate decât plata pe card, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit ministrului, în timp ce plata pensiilor pe card implică comisioane bancare reduse, distribuția prin poștași necesită cheltuieli logistice semnificativ mai mari: „În acest context, Guvernul intenționează să încurajeze trecerea cât mai multor beneficiari la card, fără a impune obligativitatea acestei metode”.

Diferența este clară. Plata pe card este mult mai eficientă, atât pentru stat, cât și din punct de vedere organizatoric, a susținut Florin Manole

Ministrul a mai precizat, la un post TV, că obiectivul autorităților este de a simplifica procesul și de a reduce costurile, mai ales că România se apropie de anul 2026: „Ideea noastră este, și trebuie să o spun de la bun început, de a nu obliga pe nimeni. Nu sunt adeptul măsurilor restrictive și îngrădirii libertăților cetățenilor, dar cred că trebuie să încurajăm din ce în ce mai mulți pensionarii, și se întâmplă asta în mod natural”.

Florin Manole a mai spus că metoda prin card este mai rapidă și mai simplă din punct de vedere organizatoric: „De cealaltă jumătate trebuie încurajată ca, în cât mai mare măsură, să opteze pentru această variantă, care este mai rapidă, este fără mari bătăi de cap din punct de vedere organizatoric”.

Florin Manole a precizat că plata prin card nu va fi impusă și că dreptul de a primi pensia prin Poștă va fi păstrat pentru cei care nu au acces la servicii bancare sau nu doresc să folosească cardul. Ministrul a amintit că în multe sate infrastructura bancară este limitată, iar unii pensionari nu se descurcă cu cardul.

„Sunt perfect conștient că nu există un bancomat în orice mică localitate din România, sunt perfect conștient că unii dintre cetățeni nu vor vrea și ei trebuie să aibă și să-și păstreze în continuare acest drept. Dar, repet, cu cât mai mulți pe card, cu atât va fi mai facil și mai ușor și totuși ne apropiem de 2025, din toate punctele de vedere”, a mai spus oficialul.

Potrivit ministrului, pe măsură ce tot mai mulți pensionari vor opta pentru plata pe card, sistemul va deveni mai eficient și mai puțin costisitor pentru stat, contribuind astfel la o gestionare mai modernă a pensiilor în România.