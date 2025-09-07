Social

Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secundeCard bancar. Sursa foto: Freepik
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Într-o perioadă în care metodele de fraudă bancară devin tot mai sofisticate, chiar și o simplă retragere de numerar de la bancomat îi expune pe utilizatori la anumite riscuri. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că infractorii pot copia datele cardurilor și codul PIN în doar câteva secunde, fără ca victimele să își dea seama imediat.

La ce să de uiți înainte să scoți banii de la bancomat

Cea mai frecventă metodă folosită este skimming-ul. Aceasta presupune instalarea unor dispozitive false pe bancomate sau în interiorul lor, care copiază banda magnetică a cardului, în timp ce o cameră ascunsă înregistrează codul PIN.

Cu aceste informații, infractorii pot clona cardul și retrage bani fraudulos, iar problema este descoperită de cele mai multe ori abia când apar tranzacții neautorizate în extrasul de cont.

Potrivit specialiștilor în securitate, utilizatorii trebuie să fie atenți la câteva semne care pot trăda prezența skimmer-elor: slotul pentru card poate părea montat superficial sau diferit față de restul aparatului, tastatura nu se potrivește perfect cu rama bancomatului, iar în jurul aparatului pot exista obiecte neobișnuite.

Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
AUR s-a bâlbâit la moțiunile de cenzură. Prima a picat la vot. Live Text
AUR s-a bâlbâit la moțiunile de cenzură. Prima a picat la vot. Live Text
bancomat

Bancomat. Sursa foto: Freepik

Important pentru utilizatori

Un gest simplu, dar eficient, este să acoperi tastatura cu mâna atunci când introduci codul PIN. De asemenea, nu accepta ajutorul unor persoane necunoscute, acestea putând fi complici ai infractorilor.

Specialiștii recomandă folosirea bancomatelor din interiorul sucursalelor bancare, unde există supraveghere video și riscul de fraudă este mai mic. Este indicat să eviți ATM-urile izolate, slab iluminate sau nesupravegheate.

Verificarea plăților direct din aplicație, pas esențial înainte de a ajunge la bancomat

În plus, verificarea constantă a conturilor prin aplicațiile de online banking și raportarea imediată a oricăror tranzacții suspecte sunt măsuri esențiale de protecție.

Chiar dacă băncile folosesc tehnologii moderne de securitate, precum cardurile cu cip EMV sau sisteme de detectare a dispozitivelor false, experții în securitate cibernetică spun că vigilența utilizatorilor rămâne cel mai important scut împotriva escrocilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:42 - David le reamintește profesorilor de datoria morală față de elevi 
16:28 - Makaveli s-a întors împotriva Dianei Șoșoacă: M-am dus în ciuda ta și i-am făcut campanie lui Simion
16:18 - „Luna Sângerie” apare duminică noaptea. Spectacolul cosmic va putea fi urmărit cu ochiul liber
16:09 - Salvamont Prahova caută un turist căzut pe Valea Cerbului
15:58 - Fiică reclamată de tată la poliție, după ce a furat toate bijuteriile familiei
15:43 - Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde

Proiecte speciale