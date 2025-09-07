Social Bancomatele, în vizorul infractorilor. Îți pot goli cardul în doar câteva secunde







Într-o perioadă în care metodele de fraudă bancară devin tot mai sofisticate, chiar și o simplă retragere de numerar de la bancomat îi expune pe utilizatori la anumite riscuri. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că infractorii pot copia datele cardurilor și codul PIN în doar câteva secunde, fără ca victimele să își dea seama imediat.

Cea mai frecventă metodă folosită este skimming-ul. Aceasta presupune instalarea unor dispozitive false pe bancomate sau în interiorul lor, care copiază banda magnetică a cardului, în timp ce o cameră ascunsă înregistrează codul PIN.

Cu aceste informații, infractorii pot clona cardul și retrage bani fraudulos, iar problema este descoperită de cele mai multe ori abia când apar tranzacții neautorizate în extrasul de cont.

Potrivit specialiștilor în securitate, utilizatorii trebuie să fie atenți la câteva semne care pot trăda prezența skimmer-elor: slotul pentru card poate părea montat superficial sau diferit față de restul aparatului, tastatura nu se potrivește perfect cu rama bancomatului, iar în jurul aparatului pot exista obiecte neobișnuite.

Un gest simplu, dar eficient, este să acoperi tastatura cu mâna atunci când introduci codul PIN. De asemenea, nu accepta ajutorul unor persoane necunoscute, acestea putând fi complici ai infractorilor.

Specialiștii recomandă folosirea bancomatelor din interiorul sucursalelor bancare, unde există supraveghere video și riscul de fraudă este mai mic. Este indicat să eviți ATM-urile izolate, slab iluminate sau nesupravegheate.

În plus, verificarea constantă a conturilor prin aplicațiile de online banking și raportarea imediată a oricăror tranzacții suspecte sunt măsuri esențiale de protecție.

Chiar dacă băncile folosesc tehnologii moderne de securitate, precum cardurile cu cip EMV sau sisteme de detectare a dispozitivelor false, experții în securitate cibernetică spun că vigilența utilizatorilor rămâne cel mai important scut împotriva escrocilor.