Monden Misterul banilor din conturile lui Ceaușescu, amplificat de șeful direcției valută explică







Miliardele care s-ar fi aflat în conturile din străinătate ale dictatorului au dispărut subit după revoluție. Nimeni nu știe unde s-au dus, doar că nu mai sunt.

Teodor Stolojan a explicat ce s-a întâmplat cu banii dictatorului. “Eu venisem din direcția valutară și a relațiilor române cu străinătatea. Și aveam experiența acțiunii pe care statul român a declanșat-o în justiție pentru a recupera două tablouri de Goia, care apăruseră într-o licitație la Lisabona sau la Madrid.

Și care făceau parte din colecția de tablouri a regelui Carol al întâi, care a fost lăsată, statului român. Respectiv domeniului coroanei care era o instituție publică, nu era averea personală.

Și acolo tot așa a fost povestea cu o firmă de avocați care cereau 100 de mii și pe urmă încă o sută de mii și încă o sută de mii până când Elena Ceaușescu a spus ajunge gata!” A explicat acesta la o emisiunea televizată.

Suma pe care ar fi negociat-o pentru recuperarea banilor a fost imensă. “În momentul în care ei mi-au spus că mai au foarte puțin să descopere acele conturi eu le-am spus că le dau 20%.

Știți că au fost două comisii una condusă de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, altă comisie condusă de un parlamentar, un senator. Ambele comisii nu au reușit să ajungă la un rezultat să găsească acel miliard de dolari despre care se vorbea că l-ar fi avut Ceaușescu în străinătate. Eu nu cred că a avut Ceaușescu conturi în străinătate”, a mai spus Stolojan.

Cert este că după Revoluție nici urmă de presupusele conturi ale fostului dictator nu a fost găsită nicăieri. Au existat tot felul de zvonuri potrivit cărora banii ar fi ajuns la diferite personaje importante din România, dar nimic nu s-a confirmat. Drept urmare nici banii nu s-au găsit, dar nici eventualul vinovat pentru dispariția lor.