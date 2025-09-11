Justitie Tinerii se înghesuie să devină pensionari speciali. Opt pe un loc







Tot mai mulți tineri absolvenți de Drept își doresc o carieră de judecător sau procuror.

Interesul pentru Institutul Național al Magistraturii (INM), instituția care formează viitorii magistrați, a crescut semnificativ în ultimii ani, ceea ce face ca admiterea să fie una dintre cele mai dificile etape profesionale pentru tinerii juriști.

Pentru sesiunea iulie 2025 – martie 2026, INM a scos la concurs 250 de locuri pentru viitorii auditori de justiție. Numărul de înscrieri a depășit însă toate așteptările: 2.069 de candidați s-au înscris oficial la examen, ceea ce înseamnă o concurență acerbă de peste 8 candidați pe un singur loc.

Potrivit datelor oficiale publicate pe portalul INM-LEX, câțiva dintre candidați și-au retras dosarele înainte de începerea probelor, însă competiția rămâne una extrem de strânsă.

INM este instituția care pregătește viitorii judecători și procurori din România. Examenul de admitere se adresează tinerilor juriști cu o experiență profesională mai mică de 5 ani. Candidații admiși devin auditori de justiție și parcurg o perioadă de formare de doi ani, care include:

Studii teoretice : cursuri intensive pe legislație, jurisprudență și practică judiciară;

Practică în instanțe și parchete : sub îndrumarea magistraților cu experiență;

Simulări de procese și activități practice: pentru dezvoltarea abilităților de analiză și argumentare.

La finalul perioadei de formare, auditorii de justiție susțin un examen final. Abia după promovarea acestuia primesc efectiv calitatea de judecător sau procuror.

Pe durata studiilor, ei primesc o indemnizație care, potrivit datelor Ministerului Justiției, este sub nivelul salariului mediu net pe economie, însă ulterior, odată ce devin magistrați, salariile cresc semnificativ.

Pe lângă concursul clasic pentru INM, există și examenul de admitere în magistratură destinat juriștilor cu cel puțin 5 ani de experiență profesională. Acesta se adresează avocaților, consilierilor juridici sau altor practicieni ai dreptului.

Pentru a fi admiși, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

Experiență profesională dovedită de minimum 5 ani;

Reputație profesională și morală impecabilă ;

Cunoștințe solide de drept, verificate printr-un examen complex.

Cei care promovează parcurg o pregătire teoretică și practică de 6 luni, după care intră direct în activitate ca judecători sau procurori.

Admiterea la INM este considerată una dintre cele mai dure probe pentru absolvenții de Drept. Concursul este structurat pe mai multe etape, iar dificultatea sa este recunoscută chiar și de către magistrații în funcție.

Probele includ:

Test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice – acoperă patru mari domenii: Drept civil

Drept procesual civil

Drept penal

Drept procesual penal Test de verificare a raționamentului logic – pentru evaluarea gândirii critice și a capacității de analiză. Interviu privind aptitudinile sociale și etica profesională – probe care determină dacă viitorii magistrați pot face față presiunii și responsabilităților funcției.

În plus, candidații trec prin verificări stricte ale reputației profesionale și morale.