Hellvig, despre drona rusească care a pătruns în spațiul aerian românesc: Decizia piloților, în raport cu „filosofia NATO”

Eduard Hellvig, fost director al Serviciului Român de Informații (SRI), a afirmat că decizia piloților de a nu lovi drona rusească care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost luată în mod legal și profesional, respectând instrucțiunile într-o situație „delicată”. „Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea”, a mai scris acesta, într-o postare pe X.

Hellvig a susținut că decizia de a nu lovi drona a revenit legal piloților de vânătoare, iar aceștia „au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ”.

„Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată. În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea “trigger happy”, a mai scris acesta.

Cu toate acestea, Hellvig a explicat că se aștepta ca răspunsul ministerului să nu evidențieze imediat cine era responsabil. El a precizat că, într-un context de gestionare a apărării naționale, se aștepta ca oficialii să arate sprijin pentru militarii aflați în misiune. „Cumva să ni se spună că “băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.”, a mai spus acesta.

„În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei. Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră.”, a mai adăugat acesta.

Fostul director al SRI a afirmat că incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, similar incidentului din Polonia, ar arăta intențiile Rusiei de a provoca NATO. „Pentru a galvaniza o societate (a lor), pentru a testa coeziunea (a noastră), pentru a spori starea de nervozitate politică în zonă. Pentru a răni societăți întregi deja fezandate prin dezinformări. Acestea deja nu mai sunt secrete”, a mai spus acesta.

Hellvig a afirmat că incidentul nu este doar militar, ci afectează modul în care forțele politice implicate în sprijinul Ucrainei în ultimii trei ani își asumă responsabilitățile. „Erodează baza bunei credințe și strecoară un sentiment de îndoială: este oare politicul la aceiași parametri de pricepere cu militarii din subordine?”, a mai adăugat fostul director al SRI.

Hellvig a declarat că drona rusească detectată a fost identificată și însoțită, iar această modalitate de gestionare pare „potrivită”, decizia fiind „profesională de la manșă denotă calcul calm și cumpătare”.

„Însă bâlbâiala de la biroul cu steaguri, explicațiile la explicații, degetul îndreptat către echipaj arată slăbiciune politică nepotrivită cu vremurile. O fâstâceală în fața provocării. Ratarea unei bune ocazii de a răspunde cu sec “V-am văzut, am fost acolo, vom lua în continuare măsurile cele mai potrivite”, a mai spus acetsa.

El a adăugat: „Conducerea politică a apărării naționale trebuie să își ridice nivelul de evaluare a situațiilor și să înțeleagă că forța nu înseamnă neapărat foc la gura țevii. Trebuie statură, putere mentală, orientare și nervi de fier”.