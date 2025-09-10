Politica Nicușor Dan promite un șef la SRI și alte numiri la Cotroceni: Stabilitatea a fost prioritară în primele luni de mandat







Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri seara, la TVR, că în curând își va completa echipa de consilieri și va efectua numiri importante la conducerea SRI, precizând totodată că perioada inițială a mandatului său a fost concentrată pe menținerea stabilității.

Președintele a subliniat că întârzierea formării echipei de la Cotroceni este justificată, punctând că obiectivele inițiale ale mandatului său au fost deja atinse.

În perioada mai–iulie, stabilitatea politică, controlul deficitului și consolidarea imaginii României pe plan internațional au reprezentat principalele realizări din mandatul său, urmând ca în continuare să fie finalizate numirile consilierilor și restructurarea echipei.

Președintele a recunoscut că funcția de director la SRI are un rol esențial în recâștigarea încrederii românilor în serviciile de informații, afectată după anularea alegerilor. Acesta a precizat că partea operațională a instituției funcționează, dar România se confruntă cu atacuri cibernetice și campanii de dezinformare, atribuindu-le în special Federației Ruse.

Șeful Statului a explicat că numirea unui șef civil la SRI va fi realizată după finalizarea negocierilor politice. În această perioadă, președintele a subliniat că a prioritizat stabilitatea asupra reformei accelerate, considerând că echilibrul între stabilitate și schimbare rămâne esențial pentru instituții.

Nicușor Dan a precizat că România este ținta unui război hibrid din partea Rusiei, că există atacuri cibernetice la care instituțiile statului răspund într-un timp rezonabil și că există îngrijorări privind dezinformarea, chiar dacă reacția autorităților în timpul alegerilor nu a fost una optimă.

Președintele a respins ideea că ar fi renunțat la stilul său combativ din perioada activității în societatea civilă, precizând că și-a lăsat în urmă rolul de ONG-ist încă de acum cinci ani, odată cu preluarea funcției de primar al Capitalei.

Șeful statului a reafirmat, în încheiere, că primele numiri la Cotroceni vor avea loc „foarte curând”, afirmând totodată că strategia sa rămâne graduală, cu accent pe menținerea echilibrului între reformele necesare și stabilitatea instituțională.