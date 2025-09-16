Ministrul italian al Apărării: Italia nu e pregătită pentru un atac

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a tras luni un semnal de alarmă, afirmând că Italia nu ar fi suficient de pregătită pentru a face față unui eventual atac din partea Rusiei sau a oricărei alte puteri, potrivit agenției ANSA.

Crosetto a precizat că semnalează această problemă de mult timp și a subliniat că este responsabilitatea autorităților să asigure țării capacitatea de a se apăra în cazul unui atac. El a adăugat că nu se referă neapărat la Vladimir Putin, ci la orice potențial agresor.

Guido Crosetto a explicat că țara nu se află în poziția de a se apăra eficient deoarece, în ultimele două decenii, investițiile în domeniul militar au fost insuficiente, iar recuperarea acestor decalaje nu poate fi realizată într-un interval de timp scurt.

Industria de apărare italiană este dominată de grupuri precum Leonardo S.p.A., un lider în sectorul aerospațial și de apărare, care dezvoltă aeronave, elicoptere, sisteme electronice și infrastructură spațială. Pe lângă acesta, mai există alte companii importante care contribuie la producția de echipamente militare, sisteme de securitate și apărare, sateliți și tehnologii avansate.

Guido Crosetto a subliniat că Italia este deja unul dintre principalii contributori NATO pe flancul estic, dar a atras atenția că resursele alocate până acum sunt suficiente, având în vedere și responsabilitățile țării pe flancul sudic. El a precizat că orice creștere suplimentară a contribuției va fi analizată doar dacă va fi solicitată oficial.

Crosetto avertizează că sistemul de apărare național rămâne vulnerabil. Pentru a face față unui posibil atac extern, acesta explică că Italia trebuie să își consolideze sistemele de apărare aeriană antirachetă și antidrone, inclusiv prin achiziția de rachete Aster, având în vedere că pe teritoriul național funcționează doar două baterii Samp-T.