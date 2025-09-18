ÎCCJ, „ultimul bastion al dreptății”. Avocatul Flavius Radu despre decizia instanței de suspendarea executării pedepsei lui Lucian Duță

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) de a suspenda executarea pedepsei aplicate medicului Lucian Duță până la soluționarea recursului în casație este „o intervenție fermă pentru a stopa executarea unei hotărâri nelegale” și o confirmare că „justiția funcționează”, afirmă avocatul Flavius Radu, citat de luju.ro.

„Astăzi, cu bucurie, constat că Înalta Curte de Casație și Justiție intervine ferm pentru a stopa executarea unei hotărâri nelegale date acum mai bine de 3 ani”, a declarat Flavius Radu. Avocatul a subliniat că soluția de miercuri „nu face decât să confirme ceea ce am susținut în ultimii trei ani: domnul Lucian Duță a fost nelegal condamnat în 2022 de Curtea de Apel București”.

Apărătorul a amintit și cadrul care a deschis calea actualei corecții juridice: „Curtea Constituțională a dat eficiență principiului egalității în fața legii, permițând și persoanei condamnate nelegal să beneficieze de un control de legalitate exercitat de ÎCCJ asupra hotărârilor de condamnare, în ipoteza în care în mod greșit nu s-a dispus încetarea procesului penal”.

Radu cere guvernanților să se ocupe de predictibilitatea normelor, nu de presiuni asupra instanțelor: „În loc să încerce să subrezească independența justiției prin măsurile întreprinse, puterea executivă și cea legislativă ar trebui să se concentreze pe îndeplinirea propriilor atribuții, prin asigurarea unui climat legislativ clar, coerent, menit să apere cetățeanul de abuzurile altor instituții”.

El a vorbit și despre efectele întârzierilor normative: „Din lipsa de inițiativă a legiuitorului român, mii de oameni nelegal condamnați nu au putut să își dovedească dreptatea în fața Instanței Supreme”.

Pentru avocat, hotărârea din 17 septembrie este „o piatră la fundația unei justiții drepte, pentru cetățean” și reconfirmă rolul ÎCCJ. „Ultimul bastion al dreptății — Înalta Curte de Casație și Justiție — dă, încă o dată, dovada supremă a integrității”, a spus Flavius Radu.

Instanța supremă a admis în principiu recursul în casație al lui Lucian Duță și a suspendat executarea condamnării până la soluționarea pe fond. Totodată a dispus punerea de îndată în libertate (dacă nu este arestat în altă cauză) și a impus obligații de prezentare și supraveghere pe durata suspendării. Termen pentru judecarea pe fond a cererii este 29 octombrie 2025, la Completul nr. 1 al ÎCCJ, în ședință publică, scrie luju.ro.

Cauza intră în judecata pe fond a recursului în casație, o cale extraordinară limitată la verificarea legalității hotărârii definitive. În funcție de soluție, ÎCCJ poate menține condamnarea sau o poate desființa, cu consecințele prevăzute de lege.

În tot acest interval, mesajul apărării rămâne constant: cazul Duță este, în opinia avocatului Flavius Radu, proba că „justiția poate corecta erorile” atunci când cadrul juridic este aplicat cu rigoare.