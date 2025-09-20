Cristian Țânțăreanu, despre pacienții cu cancer: În România, intri în spital cu o boală, ieși cu zece

Cristian Țânțăreanu a comentat situația pacienților cu cancer care au dat statul în judecată pentru a obține decontarea tratamentelor vitale. Milionarul, care s-a confruntat personal cu cancerul de colon, a subliniat diferențele dintre sistemul medical din România și cel din Franța și a explicat de ce pacienții ajung să-și caute dreptatea în instanță, potrivit click.ro.

Rata ridicată a succesului în procesele pacienților care cer decontarea tratamentelor arată cât de complicat este accesul la medicamentele esențiale în România.

Avocatul Dan Cimpoeru afirmă că peste 95% dintre procesele pe care le gestionează se finalizează cu câștig pentru pacienți. „Pacienții care nu pot obține medicamente de pe lista de compensate trebuie să meargă în instanță. Procesul durează în jur de patru săptămâni și se judecă în regim de urgență”, a precizat Cimpoeru.

Cristian Țânțăreanu a atras atenția asupra realității dure cu care se confruntă bolnavii: lipsa de fonduri, procedurile complicate și costurile extrem de mari ale tratamentelor neacoperite de stat. Mulți pacienți sunt nevoiți să își cumpere medicamente din alte țări sau să parcurgă o cale judiciară pentru a-și salva viața.

Există situații în care medicamentele sunt extrem de scumpe, iar oamenii încearcă să le achiziționeze și din alte țări la un preț mai accesibil. În astfel de cazuri, pacientul poate să acționeze statul în instanță. Procesul se soluționează rapid, în regim de urgență, și durează aproximativ patru săptămâni.

Pentru a iniția un proces, pacientul are nevoie de recomandarea oncologului, actul de identitate și un avocat. Dacă instanța decide în favoarea pacientului, Casa Națională de Sănătate execută sentința, iar medicamentul devine disponibil gratuit. Sumele implicate sunt adesea considerabile, unele tratamente costând mii de euro.

Milionarul Cristian Țânțăreanu, diagnosticat cu cancer de colon acum 15 ani, a povestit că s-a tratat în Franța pentru a avea acces la un sistem medical mai bine organizat. „Aveam scaun cu sânge și am realizat imediat că ceva nu e în regulă. Cancerul nu se vindecă cu apă sfințită, ci cu bisturiu și citostatice, ca în lumea civilizată”, a declarat acesta.

Operația sa a costat aproximativ 20.000 de euro, iar Țânțăreanu a trimis și alți pacienți în aceeași clinică, cu rezultate pozitive. „Sistemul medical din România nu funcționează cum trebuie. Operația mea a fost obișnuită, dar în Franța lucrurile sunt mai bine organizate”, a explicat el, adăugând cu umor că astăzi ar fi mai probabil să fie afectat de o dronă sau rachetă decât de boală.