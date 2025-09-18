Robert Kennedy Jr. a blocat publicarea unui raport federal despre riscurile consumului de alcool. Legătura cu șapte tipuri de cancer

Un raport federal amplu despre efectele consumului de alcool asupra sănătății — conceput să informeze noile Dietary Guidelines for Americans (2025–2030) — nu va fi publicat de Departamentul pentru Sănătate (HHS), condus de Robert Kennedy Jr. Cu toate că o versiune a fost publicată pentru consultare publică încă din ianuarie.

Autorii raportului, citați de Huffington Post, spun că au fost anunțați că documentul final nu va vedea lumina tiparului, deși trebuia să stea la baza recomandărilor oficiale privind consumul de alcool.

Studiul, numit Consumul de Alcool - Studiu de Sănătate/Alcohol Intake & Health Study, este coordonat de o agenție federală care se ocupă de consumul de alcool în rândul adolescenților. Raportul explică limpede că riscurile încep la niveluri mici și cresc pe măsură ce consumul crește. Dacă consumi peste 7 băuturi/săptămână riscul de deces atribuibil alcoolului este 1 la 1.000, iar peste 9 băuturi/săptămână devine 1 la 100. Chiar și la 1 băutură/zi, cresc riscurile pentru ciroză hepatică și mai multe tipuri de cancer.

Contactat de presă, Departamentul pentru Sănătate a transmis doar că informațiile au fost „furnizate pentru a fi luate în considerare” în elaborarea ghidurilor. Coautorii spun că, după predarea versiunii finale în martie, raportul a rămas nepublicat. Între timp, Administrația Trump ia în calcul modificarea secțiunii despre alcool din ghiduri, iar în iunie surse au indicat că ar putea dispărea limitele numerice (1 băutură/zi femei, 2 băuturi/zi bărbați), în favoarea unei formulări generale despre „moderație”.

În locul raportului menționat, o analiză separată realizată de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), cu concluzii mai favorabile consumului moderat, va fi luat în calcul în procesul de actualizare. NASEM afirmă că a revizuit dovezile despre relația dintre consumul moderat și sănătate, fără a emite recomandări nutriționale. Publicarea raportului a fost însoțită de controverse privind posibile legături financiare ale unor membri cu industria alcoolului; instituția neagă că acestea ar fi influențat concluziile.

La începutul anului, o autoritate federală a cerut aplicarea unor etichete de avertizare privind riscul de cancer pe băuturile alcoolice. Susținând că astfel publicul este informat de asocierea alcoolului cu cel puțin șapte tipuri de cancer, inclusiv sân, colon și ficat. AIHS confirmă această listă și subliniază că femeile suportă un risc mai mare de cancer atribuibil alcoolului per băutură consumată.

Decizia de a nu publica raportul AIHS a stârnit critici din partea autorilor și a organizațiilor de sănătate publică, care avertizează că populația nu primește informațiile cele mai solide chiar în momentul în care normele naționale sunt rescrise. În lipsa includerii oficiale, singura bază publică rămâne draftul aflat încă online, cu cifrele-cheie privind riscurile la consumuri considerate frecvent „moderate”, scrie Huffington Post.