Social

Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Ce schimbări se aplică și cine poate pleca mai devreme din sistem

Comentează știrea
Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Ce schimbări se aplică și cine poate pleca mai devreme din sistemPoliția / sursa foto. arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Regulile privind pensionarea polițiștilor s-au schimbat, iar noile prevederi modifică planurile multor angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Cei care se gândeau să iasă la pensie mai devreme trebuie să țină cont de condiții mai stricte privind vârsta și vechimea necesară. Noile măsuri vizează atât personalul aflat deja în sistem, cât și viitorii angajați. Autoritățile au explicat că schimbările au ca scop adaptarea sistemului de pensii de serviciu și limitarea ieșirilor foarte timpurii din activitate.

Schimbări pentru polițiștii care se pregătesc să iasă la pensie

Pensiile polițiștilor sunt acordate în continuare potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, însă modificările legislative adoptate schimbă momentul în care aceștia pot părăsi sistemul.

Pentru obținerea pensiei de serviciu, angajații trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Pe lângă vârsta prevăzută de lege, este necesară o vechime de minimum 25 de ani, dintre care cel puțin 15 ani trebuie să fie efectiv lucrați ca polițist, militar sau funcționar public cu statut special.

În anumite cazuri, pot fi incluse și alte perioade recunoscute de legislație ca vechime în serviciu.

Plata pensii

Plata pensii. Sursa foto: Inquam Photos

Pensionarea înainte de 50 de ani devine tot mai dificilă

Una dintre principalele schimbări îi afectează pe polițiștii care sperau să se retragă din activitate la vârste foarte mici. Dacă în trecut existau mai multe situații în care angajații puteau ieși la pensie înainte de 50 de ani, noile reguli reduc aceste posibilități.

Vârsta standard de pensionare crește treptat și urmează să ajungă la 65 de ani. Din acest motiv, fiecare angajat trebuie să verifice condițiile valabile pentru propria situație, deoarece regulile depind de anul în care sunt îndeplinite criteriile de pensionare.

În ce situații mai este posibilă pensionarea anticipată

Pensionarea înainte de atingerea vârstei standard nu este eliminată complet, însă poate fi aplicată doar în cazurile stabilite de lege.

Reducerea vârstei de pensionare este legată în special de activitatea desfășurată în condiții speciale sau de alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Comparativ cu anii anteriori, aceste excepții sunt mai limitate.

Cum se calculează pensia polițiștilor

Pensia de serviciu a polițiștilor nu este stabilită după aceleași reguli ca pensiile din sistemul public. Calculul se face pe baza prevederilor Legii nr. 223/2015 și ține cont de elemente precum vechimea în serviciu, funcțiile ocupate și drepturile salariale incluse în baza de calcul.

Polițiștii care se apropie de finalul carierei sunt sfătuiți să verifice din timp vechimea acumulată și vârsta la care pot depune dosarul, deoarece condițiile diferă în funcție de calendarul de creștere a vârstei de pensionare.

Stiri calde

20:01 - Mirel Curea și Octavian Hoandră, radiografia unei țări aflate în plină criză: Poporul nu reacționează în niciun fel

19:51 - Deputatul AUR, Eduard Koler: „Avem cea mai mare scădere a comerțului din UE. Este verdictul dat guvernării”

19:42 - Prima reacție a lui Eugeniu Osmochescu, după ce a fost desemnat premier interimar în Republica Moldova

19:32 - Miliardarul care și-a făcut peste 1.000 de angajați milionari. Mesaj dur despre salariile mici

19:25 - Alertă de escrocherie! O rețea de falși funcționari publici, destructurată de polițiști. Victimele au pierdut o avere

19:15 - Bacalaureatul și Evaluarea Națională, oglinda unei generații. Mirel Curea și Octavian Hoandră au analizat cât de preg...

HAI România!

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale