Regulile privind pensionarea polițiștilor s-au schimbat, iar noile prevederi modifică planurile multor angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Cei care se gândeau să iasă la pensie mai devreme trebuie să țină cont de condiții mai stricte privind vârsta și vechimea necesară. Noile măsuri vizează atât personalul aflat deja în sistem, cât și viitorii angajați. Autoritățile au explicat că schimbările au ca scop adaptarea sistemului de pensii de serviciu și limitarea ieșirilor foarte timpurii din activitate.

Pensiile polițiștilor sunt acordate în continuare potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, însă modificările legislative adoptate schimbă momentul în care aceștia pot părăsi sistemul.

Pentru obținerea pensiei de serviciu, angajații trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Pe lângă vârsta prevăzută de lege, este necesară o vechime de minimum 25 de ani, dintre care cel puțin 15 ani trebuie să fie efectiv lucrați ca polițist, militar sau funcționar public cu statut special.

În anumite cazuri, pot fi incluse și alte perioade recunoscute de legislație ca vechime în serviciu.

Una dintre principalele schimbări îi afectează pe polițiștii care sperau să se retragă din activitate la vârste foarte mici. Dacă în trecut existau mai multe situații în care angajații puteau ieși la pensie înainte de 50 de ani, noile reguli reduc aceste posibilități.

Vârsta standard de pensionare crește treptat și urmează să ajungă la 65 de ani. Din acest motiv, fiecare angajat trebuie să verifice condițiile valabile pentru propria situație, deoarece regulile depind de anul în care sunt îndeplinite criteriile de pensionare.

Pensionarea înainte de atingerea vârstei standard nu este eliminată complet, însă poate fi aplicată doar în cazurile stabilite de lege.

Reducerea vârstei de pensionare este legată în special de activitatea desfășurată în condiții speciale sau de alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Comparativ cu anii anteriori, aceste excepții sunt mai limitate.

Pensia de serviciu a polițiștilor nu este stabilită după aceleași reguli ca pensiile din sistemul public. Calculul se face pe baza prevederilor Legii nr. 223/2015 și ține cont de elemente precum vechimea în serviciu, funcțiile ocupate și drepturile salariale incluse în baza de calcul.

Polițiștii care se apropie de finalul carierei sunt sfătuiți să verifice din timp vechimea acumulată și vârsta la care pot depune dosarul, deoarece condițiile diferă în funcție de calendarul de creștere a vârstei de pensionare.