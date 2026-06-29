Ce ajutoare financiare primesc pensionarii în 2026

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar acordate de stat. O parte dintre acestea sunt plătite automat prin casele teritoriale de pensii, în timp ce altele se acordă doar după depunerea unei cereri la primărie. Printre cele mai importante măsuri se numără ajutorul financiar de până la 1.000 de lei, indemnizația socială pentru pensionari, tichetele sociale pentru alimente, ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul lunar pentru energie.

Una dintre cele mai importante măsuri este ajutorul financiar prevăzut de OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor din sistemul public și beneficiarilor de pensii militare de stat ale căror venituri totale din pensii nu depășesc 3.000 de lei pe lună.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de cuantumul pensiei. Pensionarii care încasează cel mult 1.500 de lei primesc un ajutor de 1.000 de lei, cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei beneficiază de 800 de lei, iar persoanele care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei primesc 600 de lei.

Plata este efectuată în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună o cerere. Acest sprijin nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi sociale și nu poate fi executat silit prin poprire.

Un alt sprijin important este indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și drept pensia minimă socială. În 2026, aceasta are valoarea de 1.281 de lei.

Dacă pensia aflată în plată este mai mică decât acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la nivelul indemnizației sociale.

Pensionarii cu venituri mici pot beneficia și de tichete sociale pentru alimente și mese calde. Programul continuă și în 2026, iar sprijinul constă într-o sumă de 125 de lei acordată o dată la șase luni pe cardul electronic destinat acestui program.

Beneficiarii sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani și primesc indemnizația socială pentru pensionari. Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de alimente și mese calde de la comercianții autorizați.

În sezonul rece, pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru perioada noiembrie–martie și poate acoperi integral sau parțial cheltuielile cu energia termică, gazele naturale, energia electrică ori combustibilii solizi și petrolieri, inclusiv lemnele de foc.

Pot beneficia persoanele singure care au venituri nete lunare de cel mult 2.053 de lei, precum și familiile al căror venit net pe membru nu depășește 1.386 de lei. În cazul încălzirii cu energie electrică, legislația stabilește condiții suplimentare, sprijinul fiind acordat doar consumatorilor vulnerabili care nu au altă sursă de încălzire sau care au fost debranșați de la sistemele centralizate ori de la rețeaua de gaze naturale.

Pentru obținerea acestui ajutor este obligatorie depunerea unei cereri și a documentelor necesare la primăria de domiciliu sau la serviciul public de asistență socială. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venituri și de sursa de încălzire utilizată. Pentru energia electrică, baza de calcul poate ajunge la 500 de lei pe lună, pentru gaze naturale la 250 de lei, iar pentru combustibili solizi sau petrolieri până la 320 de lei lunar.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, legislația prevede și acordarea unui supliment pentru energie, plătit în fiecare lună pe parcursul întregului an. Acesta este destinat acoperirii unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței și cu energia utilizată pentru gătit.

Condițiile de venit sunt identice cu cele aplicabile ajutorului pentru încălzire, iar solicitarea trebuie depusă tot la autoritățile locale. Valoarea suplimentului este de 30 de lei pe lună pentru energia electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibilii solizi sau petrolieri. Dacă energia electrică reprezintă singura sursă utilizată în locuință, sprijinul ajunge la 70 de lei pe lună.

Ce trebuie să știe românii vizați

Înainte de a solicita oricare dintre aceste beneficii, pensionarii trebuie să verifice cu atenție condițiile de eligibilitate. În timp ce ajutorul financiar de până la 1.000 de lei este acordat automat prin casele de pensii, pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie este necesară depunerea unei cereri la primăria de domiciliu sau la serviciul local de asistență socială. Respectarea criteriilor privind veniturile și depunerea documentelor necesare sunt esențiale pentru obținerea acestor forme de sprijin.