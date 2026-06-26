Milioane de români contribuie lunar la două sisteme de pensii în paralel, fără să știe exact ce vor primi la final. Pensia de stat și pensia privată funcționează după principii diferite, au avantaje distincte și implică riscuri pe care puțini le înțeleg înainte de pensionare. Iată ce asigură fiecare sistem, cu cifre reale din 2026.

Sistemul de pensii din România este structurat în trei piloni principali. Primul pilon este pensia de stat, obligatorie, bazată pe principiul solidarității între generații. Pilonul II oferă un venit suplimentar, în completarea pensiei publice, iar al treilea pilon constă în pensii facultative, la care participarea este opțională.

Toți angajații din România contribuie obligatoriu la primii doi piloni, fără să aibă posibilitatea de a opta pentru unul dintre ei.

Pilonul I este pensia clasică de stat, gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), conform Legii 360/2023. Banii provin din contribuțiile actualilor angajați, practic, ce plătește un român care lucrează astăzi finanțează pensia părinților și bunicilor care sunt deja retrași din activitate.

Exemplu concret: potrivit datelor CNPP, pensia medie în România în aprilie 2026 a fost de 2.783 de lei. Pensionarii la limită de vârstă au primit în medie 3.114 lei, cei cu pensie anticipată - 2.489 de lei, iar cei cu pensie de invaliditate - 1.084 de lei.

La polul opus, cei 519.153 de pensionari care au lucrat în agricultură au primit în medie doar 715 lei. Pensia de stat are mai multe forme: pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și de urmaș. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, dar pentru femei se ajunge treptat la această limită până în 2035.

Principalul risc al Pilonului I este demografic. În anul 2025, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 pensionari la 10 salariați. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 10 angajați care contribuie, există aproape 8 pensionari care primesc bani din același fond.

Din contribuția totală CAS de 25% din salariul brut, statul redirecționează 4,75% în contul individual de pensie privată obligatorie. Banii sunt investiți de administratorul fondului ales, predominant în titluri de stat românești, obligațiuni corporative și acțiuni listate. Exemplu concret: un angajat cu salariu brut de 5.000 de lei contribuie lunar cu 237,5 lei la Pilonul II. Pe parcursul a 35 de ani de activitate, la un randament mediu anual de 6%, suma acumulată poate depăși 300.000 de lei.

Potrivit datelor recente, VUAN mediu (Valoarea Unitară a Activului Net) a crescut cu aproximativ 19% în 2025 față de anul precedent, iar în perioada decembrie 2024 - mai 2026 randamentul cumulat este de aproximativ 30%.

Banii din Pilonul II pot fi încasați la pensionarea pentru limită de vârstă, în caz de pensionare pentru invaliditate sau, în situația decesului participantului, de către moștenitori. Diferența esențială față de Pilonul I: în Pilonul I nu există bani individuali acumulați pentru fiecare persoană. Pilonul II are rolul de a completa pensia de stat, oferind un venit suplimentar la pensionare.

Spre deosebire de Pilonul II, care este obligatoriu, Pilonul III este opțional. Procentul alocat este de maximum 15% din venitul salarial lunar brut, iar suma acumulată se adaugă veniturilor obținute din celelalte două pensii. Există și posibilitatea ca angajatorul să contribuie suplimentar, în numele angajatului, la fondul de pensii facultative. Pilonul III este recomandat în special persoanelor cu venituri medii și mari, care doresc un venit suplimentar la pensie față de ce oferă statul și Pilonul II.

Cele două sisteme nu se exclud , toți angajații contribuie obligatoriu la ambele. Diferența constă în ce oferă fiecare:

-Pensia de stat oferă siguranță garantată de lege, dar depinde de numărul viitorilor contribuabili și de deciziile politice privind indexarea.

-Pensia privată, Pilonul II, oferă un cont personal, moștenibil, cu randamente legate de piețele financiare, dar supus fluctuațiilor economice.

Pilonul III rămâne singura componentă la care românii pot decide în mod liber să contribuie sau nu, în funcție de situația financiară personală.