Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), potrivit unor surse judiciare.

Mai mulți angajați ai instituției ar fi vizați de această anchetă, au precizat pentru Gândul surse judiciare.

Potrivit acelorași surse, verificările ar fi distincte de dosarul în care fosta președintă a ONJN, Odeta Nestor, a fost cercetată și ulterior plasată în arest la domiciliu.

În cadrul noii anchete, procurorii DNA ar fi obținut mandate de percheziție de la un judecător de drepturi și libertăți, ceea ce ar indica extinderea cercetărilor către persoane, după administrarea probelor din dosar.

În prezent, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se află în arest la domiciliu în dosarul denumit „Jackpot”, în care inițial Tribunalul București dispusese arestarea preventivă pentru o perioadă scurtă.

Ulterior, Curtea de Apel București a admis contestația formulată de aceasta și a înlocuit măsura arestării preventive cu arestul la domiciliu.

„Admite contestația declarată de inc. 1, desființează încheierea contestată și rejudecând în fond respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inc.1, înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu privind pe inc.1 pe o perioadă de 30 de zile (...) Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Ancheta în care este cercetată Odeta Nestor are ca punct de plecare un câștig de tip jackpot obținut în anul 2023, în valoare de peste un milion de euro.

Potrivit procurorilor DNA, un cetățean bulgar ar fi oferit suma de 100.000 de euro unui oficial din conducerea ONJN, pentru ca instituția să nu aplice anumite măsuri și să nu sesizeze alte autorități.

Conform motivării instanței, banii ar fi fost destinați secretarului general al ONJN, Narcis Godeanu, în legătură cu verificările efectuate de instituție după o sesizare privind câștigul de 5.423.731,42 lei acordat în 2023.

DNA a precizat că, în perioada aprilie 2026, Odeta Nestor ar fi înlesnit acceptarea de către un funcționar public din cadrul ONJN a promisiunii unei sume totale de 100.000 de euro oferite de un reprezentant al unui operator de jocuri de noroc.

Potrivit anchetatorilor, scopul urmărit ar fi fost finalizarea verificărilor într-o manieră care să nu ducă la aplicarea unor sancțiuni complementare operatorului economic și nici la sesizarea organelor de urmărire penală sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În urma unui flagrant organizat la 16 iunie 2026, cetățeanul bulgar și Odeta Nestor au fost reținuți, ulterior fiind luate măsuri preventive.

În cazul Odetei Nestor, procurorii au mai formulat acuzații privind folosirea unor informații care nu erau destinate publicității, legate de documente transmise către ONJN de o instituție bancară în legătură cu câștigul de tip jackpot.