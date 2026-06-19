Ancheta DNA care îl vizează pe primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, scoate la iveală detalii importante despre rețeaua imobiliară și conexiunile din spatele acuzațiilor de luare de mită. Pus sub control judiciar pentru fapte comise în perioada în care exercita funcția de primar al Sectorului 6, Ciucu este suspectat că ar fi primit servicii de consultanță politică în schimbul emiterii unor acte de urbanism.

Conform surselor judiciare, dezvoltatorul imobiliar implicat în această cauză este societatea Safe Home Invest SRL. Primăria condusă la acea vreme de Ciprian Ciucu ar fi aprobat documentația tehnică necesară pentru extinderea unui ansamblu rezidențial din sector.

PotrivitG4Media, Primăria Sectorului 6 ar fi emis o Autorizație de Construire pe numele firmei Safe Home Invest SRL pentru ridicarea unei parcări structurate pe trei niveluri (Subsol + Parter + 1 Etaj), parte integrantă a complexului rezidențial „Ajustorului Residence”.

Acesta ar fi singurul act de urbanism eliberat în beneficiul acestei societăți comerciale din decembrie 2025 și până în prezent, moment în care procurorii au notificat deschiderea oficială a dosarului penal separat.

Structura acționariatului firmei Safe Home Invest SRL indică o împărțire egală a titlurilor între trei cetățeni români de origine iordaniană. Potrivit sursei citate, aceștia au fost identificați drept Moh D Nabeel Kh A, Moh D Moh și Yuan Ștefan.

În comunicatul oficial emis de Direcția Națională Anticorupție, cei trei parteneri de afaceri sunt menționați sub inițialele M.N.K.A., M.M. și S.I., toți având în prezent calitatea de inculpați în dosar.

Rădăcinile acestui caz se conectează cu o altă anchetă de corupție de la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), începută de procurorii DNA în vara anului trecut. În acea cauză penală, înregistrată în luna august 2025, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au cerut și au obținut arestarea preventivă a doi cetățeni.

Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare pentru 30 de zile formulată pe numele inculpaților R.D.M. (cetățean bulgar) și N.C.O. (cetățean român). Aceștia sunt acuzați de dare de mită, complicitate la luare de mită și divulgare de informații secrete.

Conform datelor DNA, inculpata N.C.O. a încercat să influențeze deciziile unui inspector ONJN, care s-a dovedit a fi colaborator autorizat al procurorilor în anchetă. DNA arată în ordonanța de reținere următoarele detalii tehnice:

„În perioada 21.11.2025 - 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcţionar public din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro şi 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea şi, respectiv întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.”

Ulterior, la data de 24 martie 2026, aceeași inculpată ar fi oferit încă 500 de euro prin intermediul aceluiași colaborator. În plus, la 3 aprilie 2026, ea ar fi determinat funcționarul să îi permită accesul ilegal la documente confidențiale trimise instituției.

Următorul pas din rețeaua de corupție investigată a vizat salvarea unui operator economic de la sancțiuni drastice și controale de spălare a banilor. Între 2 și 6 aprilie 2026, N.C.O. a intermediat o promisiune financiară uriașă din partea cetățeanului bulgar R.D.M.

Suma oferită inspectorului ONJN s-ar idica la 100.000 de euro. Procurorii au organizat prinderea în flagrant a suspecților după ce banii au fost livrați în mai multe tranșe succesive, notând în anchetă: „Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reţinut că, în zilele de 08.04.2026 şi 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.06.2026, diferenţa de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.”

În timp ce administrau probele pentru corupția de la jocurile de noroc, procurorii au descoperit indicii despre o cu totul altă linie de finanțare ilegală. Din acest motiv, la începutul lunii decembrie 2025, DNA a constituit un dosar penal distinct, unde joi s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și controlul judiciar pentru 60 de zile împotriva lui Ciprian Ciucu și a dezvoltatorilor imobiliari.

Acuzațiile oficiale arată că mita nu a constat în bani gheață, ci în susținere logistică ascunsă pentru campania electorală a politicianului. Documentul DNA explică mecanismul:

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti.”

Rolul de liant i-a r fi revenit celui de-al treilea asociat, S.I. (Yuan Ștefan), despre care procurorii notează că „ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea”. Anchetatorii au concluzionat că fostul primar din Sectorul 6 a acceptat aceste servicii cunoscând clar proveniența și scopul lor.

Pentru următoarele 60 de zile, Ciprian Ciucu și ceilalți trei oameni de afaceri puși sub acuzare trebuie să respecte cu strictețe deciziile luate de procurorii anticorupție. Aceștia nu au voie să părăsească limita teritorială stabilită prin ordonanță fără acordul prealabil al anchetatorilor, trebuie să anunțe imediat orice schimbare de domiciliu și sunt obligați să se prezinte la sediul DNA de fiecare dată când sunt citați.