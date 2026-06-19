Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat vineri, la Tribunalul București, măsura controlului judiciar dispusă împotriva sa de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Măsura preventivă a fost aplicată în dosarul penal în care edilul este cercetat sub acuzația de luare de mită. Instanța a înregistrat cererea și va judeca această contestație pe data de 24 iunie.

Ciprian Ciucu a fost plasat joi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Alături de el, procurorii au dispus aceeași măsură preventivă și pentru trei oameni de afaceri implicați în cauză. Pe durata celor 60 de zile, aceștia au obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, de a informa autoritățile în cazul schimbării locuinței și de a nu depăși limitele teritoriale stabilite prin ordonanțe fără acordul prealabil al procurorilor.

Conform ordonanței întocmite de procurorii anticorupție, faptele investigate ar fi fost comise în perioada campaniei electorale din lunile noiembrie și decembrie 2025. Anchetatorii susțin că edilul ar fi primit foloase necuvenite de la doi dezvoltatori imobiliari pentru a facilita eliberarea unor documente urbanistice necesare unui proiect imobiliar de anvergură.

DNA arată în ordonanță că „din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală”.

Procurorii au reconstituit mecanismul prin care serviciile de promovare politică ar fi fost mascate și oferite în beneficiul direct al oficialului, stabilind totodată că actele administrative vizate țineau de competența sa anterioară. Al treilea om de afaceri implicat este acuzat că a acționat ca intermediar între persoanele care ofereau serviciile și beneficiarul final.

Anchetatorii precizează în documentele oficiale că serviciile publicitare și de consultanță au fost „prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti”.

În privința complicilor, procurorii notează că „inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea”.

Analiza probelor strânse până în prezent de procurorii anticorupție indică faptul că „inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi veneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”.