Politica

De ce ați aprins lumina în cămara Sectei lui Bolojan? De la Ciprian Ciucu la Dominic Fritz

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De ce ați aprins lumina în cămara Sectei lui Bolojan? De la Ciprian Ciucu la Dominic FritzȘoareci nevinovați, cămară goală. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Într-o analiză tăioasă, jurnalistul EVZ Dan Andronic atacă dur ipocrizia liderilor de opinie și a politicienilor care, până recent, clamau importanța luptei anticorupție, dar care acum își schimbă radical discursul în funcție de cine se află în vizorul procurorilor.

Andronic punctează faptul că asistăm la un fenomen de „dublă măsură”, în care prezumția de nevinovăție și atacurile la adresa instituțiilor statului devin argumente valide doar atunci când cei anchetați aparțin sferei progresiste.

Probele nu contează în cazul lui Ciprian Ciucu

Referindu-se la cazul primarului Ciprian Ciucu, Andronic observă mobilizarea imediată a „găștii ONG-iste” și a intelectualilor publici care i-au sărit în apărare fără a aștepta finalizarea anchetei:

„Priviți la cazul lui Ciprian Ciucu. Omul se declară nevinovat, e dreptul lui, dar «gașca ONG-istă» și toată secta progresistă și-au aliniat neuronii în apărarea lui. De la CTP la Caramitru, trecând prin fumul spiritului lui Mihai Șora, toți știu că e nevinovat, chiar dacă nu au habar de probele din dosar.”

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Jurnalistul subliniază că, pentru acești actori, loialitatea de grup primează în fața legii: „E nevinovat pentru că e de-al lor, iar acum procurorii DNA sunt uneltele Răului. (...) Discursul este cunoscut: «procurorii sunt abuzivi», «dosarul e politic», «DNA-ul a greșit ținta».”

Ciprian Ciucu

Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, pleaca de la sediul DNA, in Bucuresti, 17 iunie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Incompatibilitatea se tratează prin omisiune

Un alt exemplu menționat este cel al primarului din Timișoara, Dominic Fritz, care, deși a fost declarat incompatibil de către ANI, continuă să își exercite funcția.

Andronic ironizează strategia USR de a folosi prescripția ca „vindecare miraculoasă”: „Declarat incompatibil de ANI, primarul USR din Timișoara s-a baricadat în funcție cu o eleganță desăvârșită. Planul? Simplu și românesc: tragem de timp, punem un prefect de la USR, invocăm prescripția și așteptăm să treacă furtuna.”

Noroc cu Ilie Bolojan că a găsit un tânăr USR-ist cu studii în Germania, pe care l-a pus prefect...

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursa foto: Facebook

Ipocrizia a redevenit noul standard

Andronic consideră că atitudinea actuală a taberei progresiste este profund scârboasă, amintind de perioada în care aceștia protestau fervent în Piața Victoriei, cerând pedepse exemplare:

„Așa putem vedea ipocrizia celor care băteau cu PET-ul în asfalt și săreau prin Piața Victoriei în ritm de condamnare. Într-un fel, este amuzant să vezi cum li se vede adevăratul caracter, precum o prostituată bătrână, fardată strident, care speră că lumina întunericului o face suficient de atrăgătoare pentru un docher beat criță.”

Analiza jurnalistului se încheie cu un avertisment despre degradarea credibilității instituționale, în condițiile în care regulile par să se schimbe în funcție de cine se află în „boxa acuzaților”, totul fiind pus sub semnul „coagulării energiilor de tip bolșevic”.

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